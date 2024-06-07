«У світі багато негативу»: Дженніфер Лопес подякувала шанувальникам за підтримку

Науково-фантастичний фільм «Атлас», в якому провідну роль зіграла Дженніфер Лопес, посів перше місце у списку англомовних картин Netflix. Щобільше, він залишається найпопулярнішим фільмом стрімінгової платформи вже другий тиждень поспіль, згідно зі статистикою Netflix. У повідомленні, поширеному через розсилку OnTheJLo, пише People, щаслива Лопес написала: «Я щойно дізналася чудові новини, і це все завдяки ВАМ!!! На цьому тижні ATLAS знову № 1 у всьому світі!!! Величезне вам всім спасибі!!! Може здатися, що зараз у світі багато негативу… але не дозволяйте голосам кількох людей заглушити те, що там так багато любові. Дякую, дякую, дякую!!! Я дуже вас усіх люблю».

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У фільмі Лопес, яка також виступила продюсером, зіграла роль Атлас Шепард, яку описують як «блискучу, але мізантропічну аналітичку даних з глибокою недовірою до штучного інтелекту». Сюжет футуристичного фільму передбачає «порятунок майбутнього людства від штучного інтелекту». Режисером «Атлас» є Бред Пейтон, а також Сіму Лю, Стерлінг К. Браун, Грегорі Джеймс Кохан, Абрахам Попула, Лана Паррілла та Марк Стронг.

Хоча Дженніфер Лопес не уточнила, про який «негатив» вона говорила у своєму зверненні до шанувальників, вихід «Атлас» відбувся на тлі спекуляцій щодо її шлюбу з Беном Аффлеком. Джерела повідомили People, що їхні стосунки «не в найкращому стані», оскільки пара живе окремо протягом останніх тижнів.

Нагадаємо, Лопес навіть скасувала свій літній концертний тур, щоб натомість провести час з родиною та друзями. Про це вона сказала у зверненні до своїх шанувальників: «Мені дуже боляче і прикро, що я вас підвела. Будь ласка, знайте, що я б не зробила цього, якби не відчувала, що це абсолютно необхідно. Обіцяю, що я загладжу свою провину, і ми всі знову будемо разом. Я дуже вас усіх люблю. До зустрічі».

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Нещодавно Дженніфер Лопес поділилась подробицями життя із Беном Аффлеком.

Фото: Getty Images

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