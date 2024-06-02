«Беруть паузу»: інсайдери назвали причини кризи в шлюбі Дженніфер Лопес і Бена Аффлека

Співачка Дженніфер Лопес і її чоловік-актор Бен Аффлек стикаються з проблемами у своєму шлюбі, оскільки їхній медовий місяць, схоже, добігає кінця. Повідомляється, що пара, яка має справу з постійними чутками про розлучення, переживає складний період у своїх стосунках. Інсайдери поділилися з Us Weekly, що Лопес і Аффлек наразі «беруть паузу», щоб оцінити, чи їхні стосунки все ще вигідні для них обох. Актор нібито «не погоджується зі способом життя Дженніфер» і відчуває себе «виснаженим» їхнім шлюбом, передає видання Marca.

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Пара, яка зв'язала себе тенета шлюбу у 2022 році, часто опиняється на «двох абсолютно різних сторінках», а їхнє початкове захоплення від медового місяця розвіялося. На тлі цих викликів Джей Ло зосередилася на своїй кар'єрі, збільшивши робочі зобов'язання та готуючись до туру «This Is Me… Live», який має розпочатися в липні.

«В обох кар'єри, які часто вимагають від них перебувати в різних містах, — сказав інсайдер. — Вона дуже зосереджена на роботі й перенапружує себе. З часом Дженніфер і Бену ставало все важче ефективно спілкуватися, а невеликі непорозуміння переростали в серйозні суперечки».

Інсайдери повідомляють, що подружні проблеми Дженніфер Лопес і Бена Аффлека також загострилися через різні погляди на виховання дітей і фінанси.

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Раніше повідомлялося, що Мадонна несподівано розлучилася зі своїм молодим коханцем.

Фото: Getty Images

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