«Діти про це не знають»: Дженніфер Лопес поділилась подробицями життя із Беном Аффлеком

На тлі бурхливих спекуляцій щодо складнощів у шлюбі Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, пара продовжує зачаровувати шанувальників, підігріваючи цікавість до їхнього роману.

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У світі зіркових пліток чутки поширюються зі швидкістю лісової пожежі, і цього разу всі погляди прикуті до Лопес та Аффлека, адже їх не бачили разом більше місяця, навіть коли Дженніфер вела цьогорічний бал Met Gala, пише Marca.

Незважаючи на спекуляції, жодна зі сторін офіційно не відреагувала на ці чутки. Однак нещодавно Лопес побіжно згадала про Аффлека під час виступу на шоу Джиммі Кіммела Live!, тим самим визнавши його присутність у своєму житті. Ці жести натякають на спільне життя з Аффлеком.

Під час інтерв'ю Лопес також розповіла про своє сімейне життя, зокрема про близнюків Макса та Емму, яких вона виховує разом з колишнім чоловіком Марком Ентоні. Коли її запитали, чи приєднаються її близнюки до її майбутнього туру, Лопес відповіла, що, хоча вони будуть присутні на «деяких виступах», їм вже 16 років і, зрозуміло, вони не дуже хочуть супроводжувати маму весь час.

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Вона відверто пояснила: «Для них це незручно… Вони такі: „Хто ти зараз?“ Тому що вони бачать мене вдома з булочкою, без макіяжу і босоніж», — натякаючи на різкий контраст між її сценічним образом із сексуальними хореографічними постановками та особистим життям.

Розмова набула несерйозного характеру, коли Кіммел запитав, чи займається Лопес вправами вдома. З грайливою посмішкою Лопес відповіла: «Я іноді займаюся сексуальними речами вдома, але діти про це не знають», натякаючи на бурхливі стосунки з Аффлеком.



Поки шанувальники з нетерпінням чекають на подальші подробиці стосунків Лопес і Аффлека, ці тонкі жести та натяки підтримують інтригу, змушуючи ентузіастів з нетерпінням чекати, що ж чекає на цю пару в майбутньому.

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Нагадаємо, що нещодавно Дженніфер Лопес розкрила секрет бездоганної форми.

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