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Вередливий перець: що важливо враховувати при вирощуванні цього овоча

9:39 8 червня 2024
Перець

Перець — достатньо примхливий овоч, який потребує, аби городники дотримувалися певних вимог при його висадці та підживленні.

Як зазначають автори каналу «Дача. Сад та город», є у перця ще кілька «капризів».

По-перше, перці трискаються та занепадають брак кальцію. Аби запобігти цьому, з осені вносите в ґрунт доломітове борошно, крейду, вапно, яєчну шкаралупу.

По-друге, перець скидає зав'язь під час різкого похолодання або настання спеки. Його необхидно укривати у холодну погоду і ніколи не поливати холодною водою, особливо у спеку.

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По-третє, ця культура не терпить у добривах хлору. Не використовуйте мінеральні добрива, які мають назву «хлорид».

По-четверте, перці не варто підживлювати по листу. Адже крапельки вологи легко викликають опік та некроз. Обприскування від хвороб та шкідників проводьте тільки з дрібнодисперсного розпилювача та у стійку (кілька діб поспіль) похмуру погоду.

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Про те, як приготувати «магічне» підживлення для томатів, перцю і огірків, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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