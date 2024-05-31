Школа городника: перці та баклажани саджаємо тільки так

Схоже, в Україні вже встановилася тепла погода, що надає можливості висаджувати в грунт теплолюбиві рослини, зокрема, перці, а також баклажани

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Канал «Дача. Сад та город» надав поради з висадки дачникам, які вирощують на своїх ділянках ці культури.

По-перше, грядку краще готувати заздалегідь, але якщо ви цього не зробили, то землю треба пролити фітоспорином.

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По-друге, потрібно враховувати, що перці та баклажани не люблять кислий грунт — землю можна розкислити крейдою чи золою.

По-третє, лунки під розсаду потрібно робити глибокими та проливати гарячою водою.

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По-четверте, лунки наповнюють поживними для розсади речовинами: компостом, біогумусом та попелом. Також можна додати по одній столовій ложці нітрофоски.

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Варто пам'ятати, що відстань між перцем має бути 25−30 см для низькорослих сортів, між баклажанами — 50 см. Розсаду висаджують на сонячному місці, не заглиблюючи та не травмуючи кореневу систему.



Рослини два тижні не підживлюють, а на 10-й день притіняють.

Календар городника на червень 2024 року з днями, які є вдалими для роботи з певними культурами, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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