«Магічне» підживлення для томатів, перцю і огірків: гарантує 100% результат (відео)

Багато городників, підготувавши розсаду для висадки у відкритий ґрунт, додають у ґрунт таблетки глюконату кальцію, який покращує процес росту рослини та стимулює процес фотосинтезу.

Щоб розсада ставала ще міцнішою, стійкішою до хвороб та шкідників, автори YouTube-каналу «Поради біолога» рекомендують приготувати «чарівне» добриво з найпростіших інгредієнтів, яке гарантує 100% результат.

Моркву, шкірку яблука, 3−5 крапель йоду залити 2 літрами води та дати настоятися 8 годин.

Потім збити вміст блендером, процідити через сито й додати ще літр води.

Разом вийшло 3 літри маточного розчину.

Склянку такого маточного розчину розводити у 5 літрах води. Рослини поливати під корінь.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, яких чотирьох грубих помилок припускаються городники при вирощуванні огірків.

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