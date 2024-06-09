Зірка «Баварії» залишив табір збірної заради весілля з донькою футболіста-чемпіона (фото)

Захисник «Баварії» та збірної Нідерландів Маттейс де Ліхт, який дійшов з мюнхенцями до півфіналу Ліги чемпіонів, відпросився на день з табору національної команди перед Євро-2024 заради власного весілля.

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Обранкою 24-річної зірки футболу стала його ровесниця модель Аннеке Моленар, з якою вони знайомі з 18-річного віку. Урочистість відбулася у рідному селі дівчини у присутності лише рідних та кількох свідків. Пізніше пара планує влаштувати велике весілля в Італії, де де Ліхт свого часу виступав за Ювентус.

«Чесно кажучи, сьогодні було навіть краще, ніж я могла мріяти. Усі почували себе добре. І я зовсім не нервувала», — сказала наречена, батько якої Кейє Моленар у складі «Аякса» двічі ставав чемпіоном Нідерландів, а брат Джип грав за команду другого дивізіону «Телстар».

До речі, ввечері в день весілля футболіст, який зробив пропозицію коханій минулого літа на пляжі в Греції, вирушив до табору збірної Нідерландів, на яку 10 червня чекає спаринг з ісландцями.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що знаменитий футболіст махнув на Мальдіви з колишньою дівчиною свого загиблого сина.

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