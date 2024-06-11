Зелений салат із незвичайним соусом: користь у кожній ложці
Готувати салати влітку — задоволення. До них обов'язково входить свіжа зелень — ароматна і смачна. Про красу таких салатів і говорити не доводиться. Вони як картина на тарілці, якою можна милуватися і милуватися.
До речі, салат, приготований у домашніх умовах — завжди страва бюджетна. І це теж для багатьох людей важливо.
Подавайте салати в красивому посуді. Привчайте до естетики дітей. Коли вони виростуть, будуть за це вам дуже вдячні.
Рецептом зеленого салату з соусом з авокадо поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Готуємо смачний і корисний салат, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий — ефект напевно перевершить ваші очікування. Користь у кожній ложці!
Зелений салат із соусом з авокадо
- 1 свіжий огірок
- 50 г руколи
- 100 г листя зеленого салату
Для заправки
- 1 авокадо
- Зелень (можна використовувати руколу)
- 1 зубок часнику
- Сіль
- Перець
- 100 г йогурту
Огірок, руколу та зелений салат дрібно нарізати. Приготувати заправку, пропустивши через блендер зазначені в переліку інгредієнти. Заправити салат.
Подавати салат охолодженим.
Смачного!
Нагадаємо рецепт соусу-асорті до м'яса.
Фото з альбому Елли Іванової34
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