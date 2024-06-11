Зелений салат із незвичайним соусом: користь у кожній ложці

Готувати салати влітку — задоволення. До них обов'язково входить свіжа зелень — ароматна і смачна. Про красу таких салатів і говорити не доводиться. Вони як картина на тарілці, якою можна милуватися і милуватися.

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До речі, салат, приготований у домашніх умовах — завжди страва бюджетна. І це теж для багатьох людей важливо.

Подавайте салати в красивому посуді. Привчайте до естетики дітей. Коли вони виростуть, будуть за це вам дуже вдячні.

Рецептом зеленого салату з соусом з авокадо поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Готуємо смачний і корисний салат, — каже Елла Іванова. — Рецепт простий — ефект напевно перевершить ваші очікування. Користь у кожній ложці!

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Зелений салат із соусом з авокадо 1 свіжий огірок

50 г руколи

100 г листя зеленого салату Для заправки РЕКЛАМА 1 авокадо

Зелень (можна використовувати руколу)

1 зубок часнику

Сіль

Перець

100 г йогурту

Огірок, руколу та зелений салат дрібно нарізати. Приготувати заправку, пропустивши через блендер зазначені в переліку інгредієнти. Заправити салат.

Подавати салат охолодженим.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт соусу-асорті до м'яса.

Фото з альбому Елли Іванової

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