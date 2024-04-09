Соус-асорті до м’яса: тільки корисні натуральні інгредієнти

Попереду улюблене і довгоочікуване свято — Великдень. Уже зараз варто продумати меню святкового столу. Навіть прості у виконанні страви можуть бути дуже смачними. А про корисність їжі не варто забувати ніколи. Готуючи на свято м'ясо, запропонуйте рідним і близьким соус зі свіжої весняної зелені. Він дуже яскравий, красивий, ароматний. І смак має чудовий. Приготуйте такий соус — і переконайтеся самі. Зробити це просто. І часу знадобиться небагато.

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Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

- Цей соус можна і на хліб намазати, і салат ним заправити, і в м'ясні страви додати, — каже Елла Іванова. — Важливо, що в ньому тільки натуральні, корисні інгредієнти.

Соус-асорті 150 г будь-якої зелені (петрушка, кріп, щавель, листя зеленого салату, зелена цибуля)

1 столова ложка олії

Сіль за смаком

1−2 зубки часнику

Перчик чилі

1 чайна ложка соку лимона

1 столова ложка меду

Зелень добре промиваємо та обсушуємо. Подрібнюємо в блендері разом із перчиком чилі та часником, додаємо мед.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт соусу айолі.

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Фото з альбому Елли Іванової

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