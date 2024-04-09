Соус-асорті до м’яса: тільки корисні натуральні інгредієнти
Попереду улюблене і довгоочікуване свято — Великдень. Уже зараз варто продумати меню святкового столу. Навіть прості у виконанні страви можуть бути дуже смачними. А про корисність їжі не варто забувати ніколи. Готуючи на свято м'ясо, запропонуйте рідним і близьким соус зі свіжої весняної зелені. Він дуже яскравий, красивий, ароматний. І смак має чудовий. Приготуйте такий соус — і переконайтеся самі. Зробити це просто. І часу знадобиться небагато.
Рецептом поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
- Цей соус можна і на хліб намазати, і салат ним заправити, і в м'ясні страви додати, — каже Елла Іванова. — Важливо, що в ньому тільки натуральні, корисні інгредієнти.
Соус-асорті
- 150 г будь-якої зелені (петрушка, кріп, щавель, листя зеленого салату, зелена цибуля)
- 1 столова ложка олії
- Сіль за смаком
- 1−2 зубки часнику
- Перчик чилі
- 1 чайна ложка соку лимона
- 1 столова ложка меду
Зелень добре промиваємо та обсушуємо. Подрібнюємо в блендері разом із перчиком чилі та часником, додаємо мед.
Смачного!
Нагадаємо рецепт соусу айолі.
Фото з альбому Елли Іванової41
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