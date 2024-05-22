Салат з огірком, авокадо та кінзою: для тих, хто піклується про фігуру
Травень надихає на створення салатів, адже на ринку таке розмаїття трав — петрушка, кінза, кріп, базилік, руккола… А свіжі огірки та редиска такі ароматні! Уміти насолоджуватися всім цим — справжнє мистецтво.
Приготування салату можна порівняти з медитацією. Звичайно, у тому випадку, коли це робиш із задоволенням.
Рецептом смачного салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда. До речі, нагадаємо, що з бадилля редиски можна приготувати неймовірно смачний соус.
- Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — Він сподобається особливо тим, хто дбає про стрункість.
Салат з кінзою та огірком (на 2 порції)
- Куряча грудка -100 г
- Огірок — 1 шт.
- Яблуко- 1 шт.
- Кукурудза консервована — половина баночки
- Зелень -30 г (замість кінзи можна взяти будь-яку улюблену)
- Авокадо — 1 шт.
- Йогурт або сметана для заправки
- Сіль та перець — за смаком
Відварюємо курячу грудку. Нарізаємо яблуко, огірок, авокадо, відварене мʼясо та зелень. Додаємо кукурудзу. Заправляємо сметаною або йогуртом. Солимо та перчимо і перемішуємо всі інгредієнти. Подаємо до столу.
Смачного!
Нагадаємо рецепт соусу-асорті до м’яса.
Фото з альбому Анни Конди27
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