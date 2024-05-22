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Салат з огірком, авокадо та кінзою: для тих, хто піклується про фігуру

22:28 23 травня 2024
Салат з огірком, авокадо та кінзою

Травень надихає на створення салатів, адже на ринку таке розмаїття трав — петрушка, кінза, кріп, базилік, руккола… А свіжі огірки та редиска такі ароматні! Уміти насолоджуватися всім цим — справжнє мистецтво.

Приготування салату можна порівняти з медитацією. Звичайно, у тому випадку, коли це робиш із задоволенням.

Анна Конда: «Цей салат смачний та легкий у приготуванні»

Рецептом смачного салату з «ФАКТАМИ» поділилась українська співачка та кулінарна блогерка Анна Конда. До речі, нагадаємо, що з бадилля редиски можна приготувати неймовірно смачний соус.

- Цей салат смачний та корисний, — говорить Анна Конда. — Він сподобається особливо тим, хто дбає про стрункість.

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Салат з кінзою та огірком (на 2 порції)

  • Куряча грудка -100 г
  • Огірок — 1 шт.
  • Яблуко- 1 шт.
  • Кукурудза консервована — половина баночки
  • Зелень -30 г (замість кінзи можна взяти будь-яку улюблену)
  • Авокадо — 1 шт.
  • Йогурт або сметана для заправки
  • Сіль та перець — за смаком

Відварюємо курячу грудку. Нарізаємо яблуко, огірок, авокадо, відварене мʼясо та зелень. Додаємо кукурудзу. Заправляємо сметаною або йогуртом. Солимо та перчимо і перемішуємо всі інгредієнти. Подаємо до столу.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт соусу-асорті до м’яса.

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Фото з альбому Анни Конди

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