Збірна України зіграє на Євро-2024 «найрозумнішим» м'ячем (фото, відео)

Учасники чемпіонату Європи з футболу (у тому числі збірна України), який пройде з 14 червня по 14 липня на стадіонах 10 міст Німеччини, гратимуть унікальним м'ячем Fussball Liebe («Любов до футболу»), розробленим компанією Adidas спеціально для цих змагань.

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«Найрозумніший» м'яч оснащений революційною технологією Connected Ball, що надсилатиме найточніші дані суддям VAR у режимі реального часу і, таким чином, допоможе їм приймати правильні рішення.

Арбітри одразу отримають інформацію про те, чи грав футболіст рукою, чи перебував він в офсайді, завдяки сотням чіпів, які розташовані у м'ячі.

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Ця революційна технологія полегшить роботу VAR, який матиме 3D-вид спірної ситуації та зможе точно визначити місце контакту м'яча з тілом гравця. Коли справа дійде до визначення офсайду, технологія зафіксує точний момент контакту тіла гравця з м'ячем, і можна буде легше і точніше визначити розташування інших гравців на полі.

«Ми впевнені, що Fussball Liebe стане новим кроком на шляху до досконалості. Ми прагнемо, щоб кожен аспект відповідав найвищим стандартам якості та продуктивності», — заявив технічний директор УЄФА Звонімір Бобан.

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До речі, у м'яча Євро-2024 також особливий дизайн — чорні крила та зелено-жовтогаряче забарвлення, що означає рух гравців по полю. Знайшлося на м'ячі місце і для прапорів 24 країн-учасниць чемпіонату Європи.

Додамо, що «найрозумніший» м'яч виготовлений з переробленого поліестеру та фарб на водній основі з використанням біологічних матеріалів, таких як цукрова тростина, кукурудзяне волокно, деревна маса. Це не тільки найрозумніший, а й найміцніший м'яч із будь-коли створених.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись у прямому ефірі останній спаринг збірної України перед Євро-2024.

Фото Profimedia

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