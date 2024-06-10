Часник, мило і не тільки: чотири найкращі народні засоби для захисту огірків від хвороб

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, як приготувати домашні добрива для огірків, назвали найкращі народні засоби від хвороб огірків, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад и огород».

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Часниковий розчин.

Подрібнюють 50 г часнику та розводять отриману кашку в 1 л води. Суміш має настоятися протягом доби, після чого її проціджують та розводять 9 л води. Цей часниковий розчин допомагає запобігти захворюванню на хибну борошнисту росу.

Використання золи та мила.

Заливають 1 склянку золи дерева 2 л окропу і настоюють протягом 2 діб. Потім розводять 10 г господарського мила у воді та додають до отриманого складу. Огірки обприскують цим розчином не менше 2 разів із проміжком у 7 днів.

Молочна сироватка.

Нагрівають молочну сироватку до температури 25 °C, розводять у відрі води в пропорції 1:7 і обприскують всі посадки огірків.

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Відвар з лушпиння цибулі.

Кладають дві жмені лушпиння цибулі у відро води, кип'ятять 30 хвилин, залишають охолоджуватися, проціджують і розводять водою 2:1. Цей відвар використовується для поливу огірків із лійки. Відлякує шкідників і є гарним підживленням!

Раніше «ФАКТИ» писали, як зробити так, щоб огірки почали дозрівати в 5 разів швидше, а також про те, для чого дачники поливають огірки гороховою водою.

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