Нові робочі місця, розвиток бізнесу та інфраструктури: TERWIN збудує новий логістичний хаб на 1 млн. квадратів в Україні

У Берліні на Ukraine Recovery Conference 2024 (скорочено URC2024. — Авт .) корпорація TERWIN представила свій інвестиційний проєкт WINHUB, що сприяє зростанню української економіки та рітейлу. Зокрема, проєкт передбачає будівництво складських приміщень класу «А» на понад 1 млн кв. м у чотирьох областях України. Він увійшов до переліку найперспективніших інвестиційних проєктів Міністерства економіки України, представлених на URC202.

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«Це масштабний проєкт розвитку логістичних потужностей України та будівництва логістичних хабів на 1 млн. кв.м. Сума запланованих інвестицій — 700 млн. доларів США», — розповіли в корпорації TERWIN.

За словами представників корпорації, інвестпроєкт WINHUB сприятиме зростанню української економіки та рітейлу. Він також передбачає будівництво складських приміщень класу «А» на понад 1 млн кв. м у чотирьох областях України. Причому, зазначають у корпорації, це не просто складські комплекси, а повноцінна інфраструктура для бізнесу, аналогу якої поки що немає.

«URC2024 вкотре показав високий інтерес західних інвесторів до українських проєктів. Наша країна демонструє неймовірну економічну стійкість під час війни, і сьогодні в Україні та українському бізнесі світ бачить надійного партнера. Країні потрібні масштабні проекти, здатні суттєво зміцнити українську економіку у різних галузях. Наш проект WINHUB спрямований на розвиток логістичного потенціалу України» , — зазначив президент корпорації TERWIN, співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак.

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проект WINHUB спрямований на розвиток логістичного потенціалу України

За його словами, сьогодні в Україні лише 1,5 млн кв. м складських приміщень класу «А», а в сусідній Польщі — 30 млн кв. м. При цьому Україні як учаснику європейського ринку потрібна якісна логістична інфраструктура в Україні.

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«Саме виходячи з потреб ринку та власних торгових мереж, ми запустили будівництво логістичного хаба на 1 млн кв. м у чотирьох областях України та почали проводити переговори із західними інвесторами щодо реалізації цього проекту», — зазначив Руслан Шостак.

Завдяки новому проекту буде створено до 25 тисяч робочих місць, а на базі хабів заплановано цілу екосистему супутніх бізнесів соціально-економічного характеру: хостели, супермаркети, СТО для вантажних автомобілів, дитячі садки, спортзали, фудкорти, служба прийому та переробки відходів, служба каршерингу автомобілів та електротранспорту.

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Загалом такий проєкт здатний суттєво вплинути на місцеву інфраструктуру, адже передбачатиме створення сучасних публічних просторів на території хаба. WINHUB стане важливим внеском у відновлення та розвиток логістичної інфраструктури України, підтримуючи економічне зростання країни та покращуючи її конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість, вважають у корпорації TERWIN.

Нагадаємо, засновнику проєкту «Дитинство без війни» та керівнику благодійного фонду Руслану Шостаку, який у перші місяці після російського вторгнення організував та провів евакуацію дітей-сиріт із прифронтових територій до Туреччини, вручили орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

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