М'ята сіль: ідеальна для літніх салатів

М'ята та лавандова сіль продаються в магазинах делікатесів і коштують досить дорого. А приготувати таку сіль удома простіше простого. І коштуватиме вам це дуже дешево. Особливо якщо м'ята росте біля вашої оселі. Приготуйте спочатку невелику кількість. Якщо сподобається, за бажання повторіть.

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Рецептом м'ятної солі, яку можна додавати до салатів та інших страв, поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Раніше ми готували м'ятний цукор, а сьогодні приготуємо чудову м'ятну сіль, — каже Елла Іванова. — Я додала два види м'яти та лимонну мелісу. Вийшла дуже запашна сіль.

М'ятна сіль М'ята (на смак)

Меліса лимонна (на смак)

Морська груба сіль — 250−300 г

М'яту і мелісу вимити і висушити від вологи, подрібнити в блендері з частиною солі, потім додати другу частину солі і помістити в духовку на лист при температурі 50−60 градусів на хвилин п'ятнадцять. Залишити до повного остигання.

Зберігати у баночці в темному місці.

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Якщо сіль при зберіганні трохи втратить аромат, завантажте сіль у блендер і додайте трохи свіжої зелені. Запах буде неймовірний.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вершкове масло зі смаком лаванди та лавандовий цукор.

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Фото з альбому Елли Іванової

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