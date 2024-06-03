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Домашній м’ятний сироп: такий не купите в магазині

22:25 3 червня 2024
Домашній м'ятний сироп

Літня м'ята ароматна і красива. Її можна сушити для чаю, зробити м'ятний цукор або сироп. Це буде набагато дешевше, ніж купувати все це в магазині, тим паче якщо м'ята росте біля вашого дому. І ще один плюс: те, що готуєте самі, натуральне. Адже ви самі обираєте інгредієнти й можете бути впевнені в їхній якості. А це дуже важливо для здоров'я.

Літо тільки почалося, але воно швидкоплинне. Пам'ятайте про це — і встигніть насолодитися багатою палітрою його смаків і ароматів.

Домашні ласощі мають переваги і в індивідуальному підході: скажімо, ви можете регулювати кількість цукру на власний розсуд.

Рецептом ароматного домашнього м'ятного сиропу поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готується сироп просто, — каже Елла Іванова. — Спробуйте це зробити — і ви переконаєтеся.

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Домашній м'ятний сироп

  • 150 г м'яти
  • 300 г води
  • 500 г цукру
  • Сік лимона або лайма

М'яту добре промиваємо та обсушуємо. Додаємо воду і проварюємо десять хвилин. Залишаємо на ніч. Додаємо цукор і сік лимона — і ще варимо хвилин десять.

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Сироп готовий!

Нагадаємо рецепт гострого соусу з м'ятою, петрушкою та кінзою.

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Фото з альбому Елли Іванової

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