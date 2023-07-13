Масло та цукор з лавандою: додайте до свого меню пікантності та квіткового аромату

В Європі лаванда дуже популярна. Для нас це поки екзотика, але дарма, бо квітка додає солодкого квіткового аромату напоям і десертам, а пікантності — м’ясним стравам та бере свій початок з часів Середньовіччя.

В кого є можливість, заготуйте смачне вершкове масло з бутонами лаванди. Воно готується швидко й має пікантний смак, розповідає в себе на сторінці у соцмережі господар Сергій Сушко, який біля свого будинку має цілу плантацію цих квітів.

Інгредієнти: 125 г смачного вершкового масла кімнатної температури 2 ч. л. свіжих бутонів лаванди ½ ч. л. тим'яну Сіль, перець за бажанням Приготування Колоски свіжих квітів добре обмити під водою. Просушити паперовими серветками. Відділити бутони лаванди й цілими додати до масла, а можна трохи порізати. Масло бажано, щоб було кімнатної температури. Дає можливість добре перемішати. Якщо свіжих не знайти, берете сухі бутони. Які бажано залити водою. Злити й тричі повторити. Останній раз з водою довести до кипіння. Злити воду. Підсушити, щоб була можливість перетерти бутони. Додати до масла, перемішати. Таким чином пробуджується аромат лаванди. Щоб сухі бутони у вершковому маслі мали не дуже насичений смак, прогрійте їх на сухій пательні хвилину, постійно помішуючи. Потім перетерти й додати до масла.

А приготувати в домашніх умовах лавандовий цукор, що має неперевершений аромат та чудово доповнить морозиво, випічку, лимонад чи коктейль, радить відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповідала про секрети приготування м'ятного цукру. Маленький пакетик лавандового цукру в магазинах коштує досить дорого та й знайти такий непросто. А рецепт Елли Іванової — простий та бюджетний.

— Лавандовий цукор можна готувати з квітів і сухої, і свіжої кулінарної лаванди, — каже Елла Іванова. — Співвідношення цукру та лаванди залежить від ваших уподобань. Квіти та цукор перебити у блендері. Аромат буде неперевершений! Використовувати за потребою. Доповнюйте лавандовим цукром улюблені напої та десерти — вони стануть ще смачнішими.

Смачного!

Раніше як приготувати вишукане морозиво з вишнею та лавандовим соусом, «ФАКТАМ» розповіла кулінарка Ардія Діаманті.

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