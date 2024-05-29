Домашній м’ятний цукор: прекрасна ідея для десертів
М'ятний, лавандовий і цитрусовий цукор дуже популярні в якості добавок до десертів. Це смачно, ароматно і красиво. У магазинах такий цукор продається за досить високими цінами. Делікатес — і цим усе пояснюється.
Але такі ласощі можна зробити вдома — і це обійдеться вам у копійки, особливо якщо м'ята росте у вас на грядці. А зараз її повнісінько.
Рецептом домашнього м'ятного цукру поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепти незвичних ласощів з м'яти.
- Використовуйте для приготування десерту тільки листочки свіжої м'яти, — каже Елла Іванова. — Стебла — ні. М'ятний цукор красивого кольору і неймовірно ароматний.
Домашній м'ятний цукор
- 250 г цукру
- 20 г листочків свіжої м'яти
М'яту добре промиваємо і просушуємо. З'єднуємо з цукром і подрібнюємо в блендері. Розкладаємо на пергамент і накриваємо іншим листом пергаменту. Розкачуємо качалкою. Сушимо за кімнатної температури приблизно 12 годин. А потім подрібнюємо.
Пересипаємо в баночку. Зберігаємо в холодильнику.
Такий цукор не раз знадобиться вам у приготуванні десертів.
Нагадаємо рецепт ягідного соусу, який додасть пікантності стравам із сиру.
Фото з альбому Елли Іванової4
Читайте нас у Facebook