40.40 / 41.04 43.78 / 44.59
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Домашній м’ятний цукор: прекрасна ідея для десертів

22:27 30 травня 2024
Домашній м'ятний цукор

М'ятний, лавандовий і цитрусовий цукор дуже популярні в якості добавок до десертів. Це смачно, ароматно і красиво. У магазинах такий цукор продається за досить високими цінами. Делікатес — і цим усе пояснюється.

Але такі ласощі можна зробити вдома — і це обійдеться вам у копійки, особливо якщо м'ята росте у вас на грядці. А зараз її повнісінько.

Рецептом домашнього м'ятного цукру поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше давала рецепти незвичних ласощів з м'яти.

- Використовуйте для приготування десерту тільки листочки свіжої м'яти, — каже Елла Іванова. — Стебла — ні. М'ятний цукор красивого кольору і неймовірно ароматний.

Домашній м'ятний цукор

РЕКЛАМА
  • 250 г цукру
  • 20 г листочків свіжої м'яти

М'яту добре промиваємо і просушуємо. З'єднуємо з цукром і подрібнюємо в блендері. Розкладаємо на пергамент і накриваємо іншим листом пергаменту. Розкачуємо качалкою. Сушимо за кімнатної температури приблизно 12 годин. А потім подрібнюємо.

Пересипаємо в баночку. Зберігаємо в холодильнику.

РЕКЛАМА

Такий цукор не раз знадобиться вам у приготуванні десертів.

Нагадаємо рецепт ягідного соусу, який додасть пікантності стравам із сиру.

РЕКЛАМА

Фото з альбому Елли Іванової

4

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полив помідорних кущів

Ніякої аміачної селітри: аграрій з-під Києва розповів, як проводить перше підживлення низькорослих томатів

Щоденний гороскоп

Левам — вигідні пропозиції, Водоліям — підтримка друзів, а Терезам — вдалий шопінг: що обіцяють зорі 30 травня

Послаблення мобілізації

Мобілізацію в Україні послаблять: з’явилось пророцтво від праведного старця

перевірка

В Україні штрафуватимуть навіть тих, хто оновив дані: в чому справа

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту