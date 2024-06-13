40.38 / 40.96 43.70 / 44.47
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Зробіть так, і унітаз буде як новий — при цьому без ніякого аміаку з оцтом (відео)

13:55 13 червня 2024
унітаз

Іноді українці потрапляють у ситуацію, коли в орендованому або навіть у придбаному помешканні на них чекає занедбана сантехніка. Здається, що попередні орендарі зовсім не вміли користуватись засобами для чищення й миття ванни або унітазу (або просто не бажали цього робити).

Саме у такій ситуації опинився автор відео у мережі.

За його словами, після попередніх жильців залишися жахливий наліт в унітазі, який не можна було видалити навіть викруткою.

Щоб почистити «білого друга», чоловік вивчив поради декілька сайтів, і зрозумів, що найбільш популярні серед них — аміак, перекис водню та оцет у великій кількості.

РЕКЛАМА

Обидва способи не надто приємні, адже дихати нашатирним спиртом та оцтом — ще те задоволення! Особливо якщо залити їх ввечері й залишити до ранку.

Його ж власний спосіб — лимонна кислота, яку він радить розводити у чайнику (заодно почистивши його від накипу).

РЕКЛАМА

Спочатку потрібно відкачати воду зі зливного отвору унітаза. Потім залити в отвір розчин лимонної кислоти (всипати 2 пакетики по 25 грамів кожний). Виливати дуже гарячу воду в унітаз ні в якому разі не можна. Вона має трохи вистигнути. Залишити розчин на годину, дві, а краще на ніч. Після цього додати мийний засіб й почистити унітаз.

Якщо потрібно від вапняного нальоту почистити стінки чаші унітазу, то до води з лимонною кислотою потрібно додати трохи мийного засобу. Тоді суміш можна буде розподілити по чаші, залишити на деякий час, а потім теж змити.

РЕКЛАМА

Також можна для чищення унітаза використовувати поради експертки з чистоти Марини Жукової.

113

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

мурахи

Позбуваємось мурах на ділянці за допомогою простого, але дуже ефективного засобу (відео)

жук-бронзівка

На Київщину насувається біда: аграрій розповів про шкідника, який масово з’являється на дачах та городах

чоловік

Побачив світ і не прибирав у туалеті: пенсіонер придумав, як отримати «життя своєї мрії»

зодіак та карти

Увага, починається «біла смуга»! Кому чекати значних змін на краще на новому тижні

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту