Зробіть так, і унітаз буде як новий — при цьому без ніякого аміаку з оцтом (відео)

Іноді українці потрапляють у ситуацію, коли в орендованому або навіть у придбаному помешканні на них чекає занедбана сантехніка. Здається, що попередні орендарі зовсім не вміли користуватись засобами для чищення й миття ванни або унітазу (або просто не бажали цього робити).

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Саме у такій ситуації опинився автор відео у мережі.

За його словами, після попередніх жильців залишися жахливий наліт в унітазі, який не можна було видалити навіть викруткою.

Щоб почистити «білого друга», чоловік вивчив поради декілька сайтів, і зрозумів, що найбільш популярні серед них — аміак, перекис водню та оцет у великій кількості.

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Обидва способи не надто приємні, адже дихати нашатирним спиртом та оцтом — ще те задоволення! Особливо якщо залити їх ввечері й залишити до ранку.

Його ж власний спосіб — лимонна кислота, яку він радить розводити у чайнику (заодно почистивши його від накипу).

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Спочатку потрібно відкачати воду зі зливного отвору унітаза. Потім залити в отвір розчин лимонної кислоти (всипати 2 пакетики по 25 грамів кожний). Виливати дуже гарячу воду в унітаз ні в якому разі не можна. Вона має трохи вистигнути. Залишити розчин на годину, дві, а краще на ніч. Після цього додати мийний засіб й почистити унітаз.

Якщо потрібно від вапняного нальоту почистити стінки чаші унітазу, то до води з лимонною кислотою потрібно додати трохи мийного засобу. Тоді суміш можна буде розподілити по чаші, залишити на деякий час, а потім теж змити.

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Також можна для чищення унітаза використовувати поради експертки з чистоти Марини Жукової.

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