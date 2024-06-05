Зверніть увагу на колір свого одягу: як швидко та просто відлякати комарів

Попри всі блага, які приносить літо, — кемпінги, барбекю, купання та відпустки, — у теплі місяці є дещо, що нам дуже дошкуляє. Наприклад, комарі. Комар, що дзижчить над головою під час перегляду телевізора або спроби заснути, може зіпсувати настрій та порушити сон. У приміщенні комарі збираються в темних, вологих місцях, наприклад, під раковиною або меблями, а також у душових, шафах і пральнях. Потрапивши всередину, вони можуть почати відкладати яйця у вашому домі, пише usatoday.com.

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Щоб запобігти їхньому проникненню у вашу оселю, насамперед усуньте стоячу воду, наприклад, у піддонах під кімнатними рослинами. Якщо у вас є кімнатні рослини на терасі, а на терасі є комарі, можливо, ви вирощуєте їх прямо там. Перевірте свій будинок і подвір'я на наявність місць, які можуть збирати воду. Це можуть бути старі шини, що збирають дощову воду, залишений на вулиці собачий посуд, дупла дерев, бочки для дощу, водостоки або сміттєві баки.

Сітки на дверях і вікнах — це те, що можна назвати «нашою першою лінією оборони». Комарі розмножуються в теплих умовах, тому, хоча у вас може виникнути спокуса впустити літній вітерець у вікно, переконайтеся, що у вас є «справний екран, який його фільтрує».

Комарі відчувають вуглекислий газ, який ми видихаємо. Що активніші ми — бігаємо, стрибаємо, експресивно висловлюємо емоції, — то більше вуглекислого газу виділяємо, то більше комарів приваблюємо. Ті, хто спокійніший та розслабленіший, мають менше шансів бути вкушеними.

Світлий, вільний, дихаючий одяг з довгими рукавами — ось як потрібно одягатися, щоб відлякувати комарів, особливо якщо ви відпочиваєте в кемпінгу або в лісі.

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Більшість кусючих комах менше приваблюють світлі кольори. Темні кольори мають сильнішу теплову сигнатуру, а навколишнє середовище більш контрастне, тому вони можуть краще бачити.

Раніше фахівці розповідали, як сповільнити розмноження комарів у саду.

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