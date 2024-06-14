Хусити двома ракетами атакували українське судно в Аденській затоці, поранено одного з моряків

Хусіти, яких підтримує Іран і по яким США з Великобританією завдавали серію авіаударів у відповідь на атаки на морські шляхи, вдарили ракетами по судну Verbena в Аденській затоці.

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Як повідомляє «Громадське», суховантажне судно належить Україні, а експлуатується Польщею. Воно йшло під прапором Палау до Італії із дерев'яними будівельними матеріалами.

За даними Центрального командування ЗС США, один моряк отримав тяжкі поранення. Літак USS Philippine Sea (CG 58) евакуював пораненого моряка на корабель країни-союзниці для надання медичної допомоги.

Напад стався напередодні, коли хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети, обидві вони поцілили у Verbena. На борту судна виникла пожежа, з якою боровся екіпаж.

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«Така безрозсудна поведінка хуситів, яких підтримує Іран, продовжує загрожувати регіональній стабільності і ставить під загрозу життя моряків у Червоному морі та Аденській затоці. Хусіти стверджують, що діють від імені палестинців у Секторі Газа, але вони атакують та загрожують життю громадян третіх країн, які не мають нічого спільного з конфліктом у Газі», — зазначили у Центральному командуванні.

Нагадаємо, що хусити почали нападати на судна після початку операції Ізраїлю в Секторі Газа, яка послідувала за терактом на ізраїльській території 7 жовтня. У листопаді 2023 року хусіти у Червоному морі захопили вантажне судно з 25 членами екіпажу на борту.

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Фото з відкритих джерел

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