Patriot не з Польщі і не з Іспанії: Ллойд Остін спростував повідомлення New York Times

США не планують жодних змін у питанні захисту польського неба системами Patriot, про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін. Тим самим він спростував повідомлення New York Times про те, що президент Джо Байден схвалив передислокацію системи з Польщі в Україну.

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Під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО міністр оборони США виключив можливість змін щодо захисту неба Польщі системами Patriot. Однак він підкреслив, що питання протиповітряної оборони в Україні є одним з головних пріоритетів як для США, так і для НАТО.

Остін додав, що американська допомога стабільно надходить в Україну, а минулого тижня президент Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету на суму 225 мільйонів доларів. За словами глави Пентагону, це дозволить Україні отримати винищувачі-перехоплювачі ППО, артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку, протитанкову зброю, а також допоможе зміцнити українську протиповітряну оборону і посилити українські можливості на лінії фронту.

Міністр оборони США зазначив, що він також вдячний іншим країнам, які змогли надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, в тому числі Нідерландам, які очолюють ініціативу з надання Україні систем Patriot і запчастин до них. Швеція також нещодавно оголосила про військовий пакет для України, що включає 155-мм артилерійські снаряди, ракети та бронетехніку. Латвія і Велика Британія постачають Україні безпілотники. Про військову допомогу також оголосила Італія.

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Однак ракетні комплекси Patriot не будуть передані Іспанією, незважаючи на прохання Києва. Про це заявив у Мадриді прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він пояснив, що іспанські пускові установки наразі знаходяться в Туреччині і «залишаться там і надалі».

Глава Пентагону нагадав, що Україна звернулася до США з проханням надати можливість відповісти на російські атаки навколо Харкова американською зброєю і отримала на це схвалення президента Байдена. Це, за словами Остіна, вже дало перші результати, і ситуація на Харківщині сьогодні більш стабільна, ніж була протягом останніх тижнів. Подібні обмеження були зняті й іншими союзниками.

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Ллойд Остін взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу, де глави відомств обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, запланованого на липень. Це остання зустріч на такому рівні перед запланованим самітом Альянсу.

Раніше повідомлялося, що США зняли заборону на постачання обладнання військовому підрозділу «Азов».

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