40.48 / 41.06 43.62 / 44.39
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Для військових лікування зубів буде безкоштовним, але лише раз на рік, — рішення Кабміну

19:02 14 червня 2024
Кабмін

В Україні військові, які брали участь у відбитті російської агресії, отримають можливість лікувати зуби безоштовно. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про зміни до постанови КМУ від 27 лютого 2024 року № 212 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Так, отримати безоплатні послуги із планової стоматологічної допомоги можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Йдеться про надання таких стоматологічних послуг як пломбування, видалення та відновлення зубів. Отримати послуги можна один раз на рік, а загальна їхня вартість не повинна перевищувати 24 952 гривень. На ці потреби Мінветеранів спрямовує 1 мільярд гривень.

РЕКЛАМА

Національною службою здоров’я України буде розроблено форму договору для медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту.

За безкоштовною послугою ветеран або учасник бойових дій зможе звернутися саме у той заклад, який має таке контрактування. Своєю чергою законтрактовані заклади отримуватимуть компенсацію за такі надані послуги.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, на які пільги можуть розраховувати дружини та діти учасників бойових дій та як їх оформити.

РЕКЛАМА

2

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

воїни

Ще 2013 року знав про напад росії на Україну: ясновидець назвав дату закінчення війни — залишилось недовго

Зодіакальне коло

Поціловані Фортуною: які три знаки Зодіаку в червні вийдуть з полоси невдач і надолужать все втрачене раніше

Огірки в теплиці

Підживлення, після якого на кущі багато огірків! Що сталося з огірками за 8 днів

унітаз

Зробіть так, і унітаз буде як новий — при цьому без ніякого аміаку з оцтом (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту