Для військових лікування зубів буде безкоштовним, але лише раз на рік, — рішення Кабміну

В Україні військові, які брали участь у відбитті російської агресії, отримають можливість лікувати зуби безоштовно. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів України, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Йдеться про зміни до постанови КМУ від 27 лютого 2024 року № 212 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо зубопротезування окремих категорій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України».

Так, отримати безоплатні послуги із планової стоматологічної допомоги можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

Йдеться про надання таких стоматологічних послуг як пломбування, видалення та відновлення зубів. Отримати послуги можна один раз на рік, а загальна їхня вартість не повинна перевищувати 24 952 гривень. На ці потреби Мінветеранів спрямовує 1 мільярд гривень.

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Національною службою здоров’я України буде розроблено форму договору для медичних закладів, які бажають взяти участь у реалізації проєкту.

За безкоштовною послугою ветеран або учасник бойових дій зможе звернутися саме у той заклад, який має таке контрактування. Своєю чергою законтрактовані заклади отримуватимуть компенсацію за такі надані послуги.

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Раніше «ФАКТИ» писали, на які пільги можуть розраховувати дружини та діти учасників бойових дій та як їх оформити.

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