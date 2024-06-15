Швейцарія тричі вразила ворота угорців та здобула перемогу: відеоогляд матчу Євро-2024
У суботу, 15 червня, слідом за матчем Німеччина — Шотландія (5:1) у квартеті А відбувся ще один поєдинок групової стадії чемпіонату Європи з футболу.
Євро-2024. Група А. 1-й тур
Угорщина — Швейцарія — 1:3
Голи: Варга (66) — Дуа (12), Ебішер (45), Емболо (90+3).
Свій перший очний поєдинок угорці та швейцарці провели ще 113 років тому, і тоді, 1911-го, представники країни годинників та сиру перемогли — 2:0. Нинішнє протистояння команд у Кельні стало 47-м.
І підопічні Мурата Якіна завдяки дебютним голам за збірну Дуа («Лудогорець») та Ебішера («Болонья»), а також точному удару Емболо («Монако») продовжили свою переможну серію в іграх з Угорщиною до чотирьох поєдинків (наші географічні сусіди не можуть обіграти Швейцарію з 1998 року, коли взяли гору — 2:0).
До речі, півзахисник «Ліверпуля» та збірної Угорщини Собослаї, який віддав гольову передачу Варзі, у 23 роки, 7 місяців та 21 день став наймолодшим капітаном команди в історії чемпіонатів Європи.
0:1 Дуа (12-а хв.)
0:2 Ебішер (45-а хв.)
1:2 Варга (66-а хв.)
Становище команд: 1. Німеччина — 3 очки; 2. Швейцарія — 3; 3. Угорщина — 0; 4. Шотландія — 0.
У 2-му турі в групі А 19 червня зіграють: Німеччина — Угорщина та Шотландія — Швейцарія.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку чемпіонату Європи Румунія — Україна.
Фото Profimedia17
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