Швейцарія тричі вразила ворота угорців та здобула перемогу: відеоогляд матчу Євро-2024

У суботу, 15 червня, слідом за матчем Німеччина — Шотландія (5:1) у квартеті А відбувся ще один поєдинок групової стадії чемпіонату Європи з футболу.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. Група А. 1-й тур

Угорщина — Швейцарія — 1:3

Голи: Варга (66) — Дуа (12), Ебішер (45), Емболо (90+3).

РЕКЛАМА

Свій перший очний поєдинок угорці та швейцарці провели ще 113 років тому, і тоді, 1911-го, представники країни годинників та сиру перемогли — 2:0. Нинішнє протистояння команд у Кельні стало 47-м.

І підопічні Мурата Якіна завдяки дебютним голам за збірну Дуа («Лудогорець») та Ебішера («Болонья»), а також точному удару Емболо («Монако») продовжили свою переможну серію в іграх з Угорщиною до чотирьох поєдинків (наші географічні сусіди не можуть обіграти Швейцарію з 1998 року, коли взяли гору — 2:0).

РЕКЛАМА

До речі, півзахисник «Ліверпуля» та збірної Угорщини Собослаї, який віддав гольову передачу Варзі, у 23 роки, 7 місяців та 21 день став наймолодшим капітаном команди в історії чемпіонатів Європи.

0:1 Дуа (12-а хв.)

РЕКЛАМА

0:2 Ебішер (45-а хв.)

1:2 Варга (66-а хв.)

Становище команд: 1. Німеччина — 3 очки; 2. Швейцарія — 3; 3. Угорщина — 0; 4. Шотландія — 0.

У 2-му турі в групі А 19 червня зіграють: Німеччина — Угорщина та Шотландія — Швейцарія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку чемпіонату Європи Румунія — Україна.

Фото Profimedia

17

Читайте нас у Facebook