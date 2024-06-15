«Вона свідомо проводить ІПСО»: Тарута розкритикував одіозну Безуглу за беззмістовну критику ЗСУ

Членкиня профільного комітету Верховної Ради з питань оборони Мар’яна Безугла, яка нещодавно натякнула на готовність стати очільником Міноборони, свідомо запускає ІПСО, перекруючи інформацію про військових та нещадно критикуючи їх в умовах війни.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тарута. Він зазвначив, що останньою краплею його публікації стала приватна розмова з Безуглою, яка у хамській манері похизувалася, що «прибрала» Хомчака, Залужного, а також планує це зробити і з Сирським, бо той її «не слухається».

«Що робить Безугла? Бере 5% правди з проблематики, яка хвилює і віськових, і цивільних, заправляє її 95% брехні та запускає в інформаційний простір, деморалізуючі армію (їх принижує членкиня профільного оборонного Комітету, отже в суспільстві це сприймається, як позиція керівництва держави); руйнуючи наші взаємовідносини з західними партнерами (навіщо продовжувати давати зброю такій армії і такій державі); зриваючи мобілізацію, деморалізуючи цивільних, які залишились в Україні і продовжують працювати на Перемогу», — зазначає нардеп.

Тарута називає ці інфовкиди повноцінним ІПСО, яке забезпечує найкращі умови загарбнику для взяття під контроль українських територій.

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«Свіжий приклад: називати поразкою те, що насправді є перемогою, і кричати „все пропало“. Розуміючи, що Україна не накопичила достатню кількість резерву, що ми менші за чисельністю, що поставки західної зброї затримуються, росіянці пішли в наступ на Харківщині. Наступ, який українська армія та військове командування не просто зупинили, а й відвойовують, захоплені росіянцями території», — підкреслив нардеп.

Ця вся робота на ворога прямо йде в розріз заявам президента Володимира Зеленського і західним ЗМІ, які кажуть, що наступ росіян на Харківщині провалився. Сама ж Безугла каже зовсім інше. «Хто там Безугла за освітою? Медикиня? От нехай займається тим, на чому розуміється. У воюючій державі, яка бореться за своє виживання, зухвала дилетантка без військової освіти, досвіду, знань цькує бойових генералів. І керівництво мовчки за цим спостерігає…».

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Тарута також зауважив, що «Олександр Сирський — один із найвидатніших військових сучасності, якому два роки тому аплодували і українці, і світ за захист Києва та звільнення Харківщини. Він особисто розробляв ці блискучі операції, які вивчатимуть у підручниках з військової справи наступні років 100. ЗСУ — де-факто, найсильніша армія світу. Досвід українських захисників аналізують та вивчають в усьому світі, тому що ніхто в цьому столітті не робив того, що щодня робить кожний український солдат. Головком, якого Безугла називає „совковим“, інтегрований в усі процеси, які відбувається в ЗСУ та запроваджує технічні інновації з максимальним ефектом, тому що головним завданням ставить збереження людського життя в бою».

У кінці публікації нардеп підкреслив, що військове керівництво має залишитись і виконувати свою роботу, а «безуглість» — назавжди зникнути, як явище.

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Раніше повідомляли про те, що волонтер Роман Донік назвав безвідповідальними дописи в соцмережі Мар'яни Безуглої.

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