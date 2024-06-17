Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, який раніше попереджав про те, що Іран поставив рф новітні КАБи для ударів по Україні, прокоментував нещодавні відео знищення російського ЗРК «Бук-М2» і радіорелейного комплексу зв'язку Р-416ГМ «Граніт-М».

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Раніше ЗСУ атакували кілька комплексів С-300 і С-400, зокрема в Криму і прикордонних областях росії. На думку аналітика, майже щоденні удари по російській ППО — частина нової стратегії України, розрахованої на прибуття винищувачів F-16 на фронт восени або взимку. Для Києва знищувати російську ППО зараз важливіше, ніж утримувати невеликі села на Донбасі. Якщо в України з'явиться перевага в повітрі, їх можна буде звільнити.

«Україна ретельно і систематично готує використання своїх Су-24 з британськими і французькими крилатими ракетами, а також застосування F-16», — сказав BILD ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге.

Він додав, що Україна використовує диверсійні та спеціальні операції, а також високоточну зброю для знищення російських радарів, систем повітряного спостереження і протиповітряної оборони.

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Рьопке зазначив: у росії сотні систем ППО. На даний момент знищено максимум третину з них.

«Проте остаточного терміну і плану введення в бій F-16 досі немає», — констатує експерт.

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Раніше західні аналітики дішли висновку, що найкращі системи ППО окупантів не працюють, а росіяни потрапили у пастку в Криму.

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