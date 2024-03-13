США готувалися до ядерного удару росії по Україні через успіхи ЗСУ в Херсоні

У 2022 році адміністрація Джо Байдена вживала заходів на випадок застосування росією ядерної зброї в Україні. Як повідомляє CNN, влада США дуже серйозно поставилася до цього питання. Ризик застосування москвою ядерної зброї вважався, виходячи з детального аналізу розвідки, дуже високим.

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З кінця літа 2022 року до осені Рада національної безпеки США кілька разів збиралася на засідання, щоб розробити плани на випадок, якщо росія застосує ядерну зброю. Як повідомило джерело CNN, чиновники у Вашингтоні мали визначити, як США реагуватимуть у випадку, якщо надійде чіткий сигнал про те, що москва здійснить удар, пише edition.cnn.com.

«Не думаю, що багато хто з нас, коли йшов на цю роботу, очікував, що доведеться витратити стільки часу на підготовку до сценарію, який ще кілька років тому вважався таким, що належить до іншої епохи», — заявив чиновник.

Після невдачі під Києвом російські війська були змушені до відступу, який не зовсім можна назвати «контрольованим». Українці наступали, відтісняючи окупантів до Дніпра. Наприкінці літа 2022 року в районі Херсона відбулися події, які потрясли кремль і потенційно могли призвести до абсолютної катастрофи.

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Захоплення Херсона — практично без бою, в перші дні вторгнення — стало найбільшим успіхом росії у війні. Влітку, однак, контрнаступ українців виявилося дуже важко зупинити. Але росіянам загрожувала не лише втрата важливого міста. Підкріплені поставками із Заходу та підбадьорені попередніми успіхами, українські війська були на межі повного оточення росіян на Херсонщині в серпні 2022 року.

«Котел» — так тоді називали ситуацію, в якій опинилися російські війська, що були розчавлені артилерійським вогнем майже з усіх боків. Оцінки того, скільки російських солдатів могло опинитися в оточенні в той час, дуже різняться. Коли в серпні 2022 року йшла битва за Херсон, говорили про 2 000 росіян, яким загрожувало тактичне оточення. Сьогодні називають зовсім інші цифри.

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«У Херсоні в той час з'являлося дедалі більше ознак, які вказували на те, що російські лінії можуть розвалитися. Десятки тисяч російських солдатів були потенційно вразливі», — розповідає американський чиновник, якого цитує CNN.

Саме в той момент Вашингтон оцінив, що, якщо війська володимира путіна будуть розгромлені, російський президент може застосувати ядерну зброю. Херсон вже розглядався кремлем як невіддільна частина росії. рф могла розглядати тактичний ядерний удар як стримувальний фактор проти подальших втрат окупованих територій в Україні.

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Хоча розвідка вказувала на те, що москва не робить кроків для використання ядерної зброї, адміністрація Джо Байдена залишалася в невизначеності. Тактична ядерна зброя досить мала (на відміну від стратегічної зброї, здатної знищити цілі міста), щоб її можна було таємно транспортувати й запускати вже на полі бою за допомогою звичайних систем. Ба більше, росіяни тоді почали поширювати інформацію про те, що українці мають намір використати так звану брудну бомбу, здатну поширювати радіоактивні матеріали. Американці тоді заявили, що москва готує підґрунтя для того, щоб зробити щось божевільне.

«Якщо вони (росіяни) мали намір використати тактичну ядерну зброю, особливо тактичну ядерну зброю з дуже низькою потужністю, і особливо якщо вони мали намір використати лише одну (таку ракету) або дуже малу кількість, для нас не було на 100 відсотків зрозуміло, чи зможемо ми про це дізнатися», — передає CNN слова високопосадовця.

У Вашингтоні забили на сполох. Саме тоді глава американської дипломатії Ентоні Блінкен зв'язався зі своїм російським колегою напряму й передав йому занепокоєння США. Джо Байден також мав залучити директора ЦРУ, який зв'язався з керівником російської зовнішньої розвідки Сергієм Наришником.

Міжнародна спільнота також була залучена до врегулювання кризи. Зв'язки між Вашингтоном, його прямими союзниками, а також Китаєм та Індією посилилися.

«Ми знаємо, що Китай доклав до цього руку, Індія та інші — вони могли мати певний вплив на їхній (росіян) спосіб мислення», — передає американський чиновник.

На думку американської адміністрації, ядерний ризик зменшився, оскільки війна увійшла у фазу патової ситуації. Однак CNN підкреслює, що досвід серпня 2022 року навчив США, що вони можуть зіткнутися із загрозою будь-якої миті.

Втім, на думку експертів ISW, зараз застосування росією ядерної зброї в Україні є малоймовірним.

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