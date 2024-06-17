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Французькі тости: стануть ідеальним сніданком

20:18 18 червня 2024
Французькі тости

Для тостів можна використати тостовий хліб, панеттоне або звичайний батон. Якщо купуєте тостовий хліб, то зазвичай там тоненькі шматочки, тому беремо по два і занурюємо в яєчну суміш. Тоненькі шматочки виходять не такі соковиті. Обов’язково додавати корицю, вона тут не лише для смаку, а і для кольору, ділиться фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше давала рецепт булочок з корицею.

Інгредієнти

  • 3 яйця
  • 200 г молока
  • 1 ст. л. цукрової пудри
  • Дрібка кориці
  • Вершкове масло та рослинна олія для смаження

Спосіб приготування

Вінчиком змішати всі інгредієнти. Сковорідку розігріти з вершковим маслом та рослинною олією. Рослинну олію варто додати, щоб вершкове масло не горіло.

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Занурити кожен шматок тостового хліба або панеттоне в молочно-яєчну суміш, смажити на середньому вогні з обох боків. Тости повинні бути хрумкі ззовні та ніжні всередині. Викласти на тарілку, полити медом, посипати щедро цукровою пудрою. Додати жменю свіжих ягід або подавати з джемами.

Нагадаємо рецепт запеченої картоплі з травами.

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