Неймовірно смачно: готуємо булочки з корицею

Коли ми думаємо про булочки з корицею, то відчуваємо тепло, затишок, дім. Неймовірно ароматна, зверху хрустка, а всередині ніжна випічка, яка зігріває прохолодними вечорами. Приготуйте вдома, пригостіть рідних та друзів, поділіться частинкою тепла, каже фудблогерка Світлана Климовська, яка раніше радила приготувати вівсяне печиво із журавлиною.

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Тісто для булочок 400 г борошна

20 г дріжджів

55 г цукру

1 яйце

180 г молока

100 г вершкового масла

0,5 ч.л. кориці

0,5 ч.л. кардамону Для начинки 50 г розтопленого вершкового масла

50 г коричневого цукру

1 ч.л. кориці

0,5 ч.л. мускатного горіху

50 г праліне з лісового горіха (можна пропустити) Для рум"яної скоринки 1 жовток

10 г молока Для сиропу РЕКЛАМА 50 г води

40 г цукру

Спосіб приготування

В чашу міксера скласти борошно, корицю, кардамон, цукор, розкришити дріжджі. Додати холодне молоко та яйце.

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Замішувати на мінімальній швидкості до об’єднання інгредієнтів. Щойно тісто стане однорідним, гладеньким — почніть вводити холодне вершкове масло. Замішувати 10−15 хв, тісто повинно відставати від стінок чаші.

Перекласти у миску, накрити плівкою та рушником. Поставити підходити у тепле місце на 1−1,5 години. Тісто розкачати в пласт приблизно 30/40 см. Змастити розтопленим вершковим маслом та горіховим праліне. Притрусити цукром з корицею та мускатом. Загорнути в тугий рулет, нарізати та перекласти у форму для мафінів або на деко, вистелене пергаментом.

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Накрити рушником та дати підійти 30 хв. Змастити сумішшю для рум"яної скоринки. Випікати 20 хв за температури 180 градусів. Слідкуйте за випічкою. Гарячі булочки покрити за допомогою щіточки сиропом (воду та цукор довести до кипіння).

Нагадаємо рецепт запеченої картоплі з травами.

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