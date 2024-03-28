38.83 / 39.42 42.15 / 42.86
Київ: +19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Французький тост зі вчорашньої булочки: це неперевершено

22:25 31 березня 2024
французький тост

Свіжа булочка — м'якенька та запашна — справжня насолода. А якщо вона ще й тепла, то такий смаколик — мрія. Вчорашня булочка вже не така приваблива. Але з неї можна приготувати чудовий французький тост, переконана кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка зазвичай представляє свою, креативну версію ласощів. Рецептом такого тосту вона й поділилася.

— Французький тост — справжня смакота, — каже Елла Іванова. — Його можна посипати коричневим цукром (поки ще гарячий) або полити медом. Такий десерт сподобається і дорослим, і дітям. До чаю та кави він ідеальний. У яєчно-молочну суміш можна додати корицю, а цукор доповнити цедрою цитрусових. Її натирають на дрібній тертці, не торкаючись білої частини, що зазвичай гірчить.

Французький тост

Вчорашня булочка

2 яйця

РЕКЛАМА

1 чайна ложка цукру

2 г ванільного цукру

РЕКЛАМА

200 г молока

Вершкове масло

Мед для подавання

РЕКЛАМА

Булочку розрізати на слайси. Збити яйця з молоком, додавши цукор. Вмочити в суміш булочку та смажити до рум'яної скоринки.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася також рецептом картопляних паличок, які можна зробити зі вчорашнього пюре.

Читайте також: Млинці без борошна та цукру: ніжні та смачні

Фото з альбому Елли Іванової

76

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Влад Никитюк

«Брата знайшли під завалами будинку — він так і лежав у ванній, тримаючи в руках «тривожну валізку»: популярний актор про випробування під час великої війни

Таролог

На Козерогів чекають грандіозні зміни у житті, а на Раків — нові можливості: гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 квітня

Гривні

Пенсіонерам недодали обіцяні 5% індексації: чи варто чекати виплат

Дерев'яний кінь

Рибам — гарні новини, а Овнам — вдалі покупки: що обіцяють зорі та Анжела Перл на день Красивого Дерев’яного Коня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту