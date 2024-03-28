Французький тост зі вчорашньої булочки: це неперевершено

Свіжа булочка — м'якенька та запашна — справжня насолода. А якщо вона ще й тепла, то такий смаколик — мрія. Вчорашня булочка вже не така приваблива. Але з неї можна приготувати чудовий французький тост, переконана кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка зазвичай представляє свою, креативну версію ласощів. Рецептом такого тосту вона й поділилася.

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— Французький тост — справжня смакота, — каже Елла Іванова. — Його можна посипати коричневим цукром (поки ще гарячий) або полити медом. Такий десерт сподобається і дорослим, і дітям. До чаю та кави він ідеальний. У яєчно-молочну суміш можна додати корицю, а цукор доповнити цедрою цитрусових. Її натирають на дрібній тертці, не торкаючись білої частини, що зазвичай гірчить.

Французький тост

Вчорашня булочка

2 яйця

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1 чайна ложка цукру

2 г ванільного цукру

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200 г молока

Вершкове масло

Мед для подавання

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Булочку розрізати на слайси. Збити яйця з молоком, додавши цукор. Вмочити в суміш булочку та смажити до рум'яної скоринки.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася також рецептом картопляних паличок, які можна зробити зі вчорашнього пюре.

Фото з альбому Елли Іванової

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