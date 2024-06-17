Власники генераторів можуть отримати штраф: хто і на скільки ризикує «влетіти»

Під час застосування графіків відключень електроенергії торгівельні майданчики задіюють генератори, які досить гучно працюють. Буває й так, що невеликі генератори українці встановлюють просто на балконах.

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Як пише оbozrevatel.com, встановлення автономної системи забезпечення електрикою у власній квартирі — досить ризиковане рішення. Адже генератори не лише гучно працюють та видають чимало чадного газу, а й через порушення правил експлуатації присторої можуть вибухати чи спалахувати.

Згідно з правилами пожежної безпеки, паливні генератори можна встановлювати лише на відкритому повітрі і на відстані не менше шести метрів від вікон, дверей та гаражів. Звісно, дотриматись цих вимог у багатоповерхівці не реально.

Більш безпечними, як пише видання, є інверторні та акумуляторні генератори. Втім, і за їхньою роботою треба наглядати та забезпечувати провітрювання. Також необхідно заміряти рівень токсичного газу у квартирі та обов'язково подбати про пожежну безпеку.

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Власникам «гучних» пристроїв варто пам'ятати, що рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях має бути не більшим, ніж:

у денний час: 55−70 дБ;

у нічний час: 45−60 дБ.

Для тих, хто порушує правила, Кодекс адміністративних правопорушень передбачає наступні покарання:

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Усне попередження;

Штраф у розмірі 5−15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для фізичних осіб (85−255 грн) та 15 до 30 для юридичних осіб (255−510 грн). Якщо порушення буде вчинено повторно, штраф для громадян зросте до 15−30 неоподатковуваних мінімумів доходів (255−510 грн), а для юридичних компаній — до 50−150 «мінімумів» (850−2550 грн) з конфіскацією джерела шуму.

Зазначається, що штраф призначається після звернення до поліції сусідів, які скаржаться на шум. Виміряти його рівень має санепідемстанція, а поліція — скласти протокол, опитати та взяти свідчення у свідків, і направити справу до суду, який може ухвалити рішення щодо виплати штрафу.

Нагадаємо, що цієї весни російські загарбники завдавали активних ударів по українським енергетичним об'єктам. Це призвело до того, что з 14 травня розпочалися відключення споживачів. Це, на думку члена наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрія Бойко, може тривати до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

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Фото Pixabay

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