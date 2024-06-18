ППО відпрацювала на відмінно: у Повітряних Силах назвали кількість збитих «шахедів»
У ніч проти вівторка, 18 червня 2024 року, окупаційна армія знов атакувала Україну з повітря — ворог застосував десять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ (рф).
«В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі „шахеди“ збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях», — повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.
В Генштабі ЗСУ, підбиваючи підсумки дня, що минув, розповідали про стан справ на фронті.
- На Харківському напрямку відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна — поблизу села Липці. У Вовчанську 10 ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою — тривалибої у чотирьох локаціях.
- На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Наші воїни відбили 9 атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.
- На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень досягла 13. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Вісім атак відбито українськими захисниками. Ще точаться бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.
- На Краматорському напрямку штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають боєзіткнення у районах Григорівки та Часового Яру.
- Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. 17 червня противник здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тривали бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. За попередніми даними, втрати ворога за учора на цьому напрямку складали майже 300 окупантів вбитими та пораненими.
- На Курахівському напрямку кількість бойових зіткнень збільшувалася до 11. Окупанти концентрують зусилля у напрямку Красногорівки, де три їх атаки відбито, а чотири станом на вечір ще тривали. Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла.
- На Придніпровському напрямку російський агресор тричі атакував наші підрозділи на лівому березі Дніпра. Успіху не мав.
Нагадаємо, що секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Times заявив, що росія може застосувати ядерну зброю в Україні, якщо «опиниться на межі катастрофічної поразки».
Фото Сил оборон півдня50
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