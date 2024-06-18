ППО відпрацювала на відмінно: у Повітряних Силах назвали кількість збитих «шахедів»

У ніч проти вівторка, 18 червня 2024 року, окупаційна армія знов атакувала Україну з повітря — ворог застосував десять ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» з району Приморсько-Ахтарськ (рф).

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«В результаті бойової роботи розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил усі „шахеди“ збито у Запорізькій та Дніпропетровській областях», — повідомив командувач ПС ЗСУ Микола Олещук.

В Генштабі ЗСУ, підбиваючи підсумки дня, що минув, розповідали про стан справ на фронті.

На Харківському напрямку відбулося 14 атак ворога в районі Вовчанська та одна — поблизу села Липці. У Вовчанську 10 ворожих штурмів відбито. Ситуація залишається напруженою — тривалибої у чотирьох локаціях.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилась до 14. Наші воїни відбили 9 атак противника поблизу Синьківки. Одна ворожа атака в районі Степової Новоселівки успіху також не мала. Тривають бойові дії біля Піщаного, Берестового та Степової Новоселівки. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку кількість боєзіткнень досягла 13. Російські окупанти намагалися просунутися в районах Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та Серебрянського лісу. Вісім атак відбито українськими захисниками. Ще точаться бої біля Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку штурмові дії ворога поблизу Кліщіївки успіху не мали. Тривають боєзіткнення у районах Григорівки та Часового Яру.

Найгарячіша обстановка залишається на Покровському напрямку. Ворог не полишає спроб відшукати слабкі місця в нашій обороні, безперервними штурмовими діями намагається вклинитися в бойові порядки українських підрозділів. 17 червня противник здійснив 42 атаки, 32 з яких відбито. Тривали бої в районах Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Сокола. За попередніми даними, втрати ворога за учора на цьому напрямку складали майже 300 окупантів вбитими та пораненими.

На Курахівському напрямку кількість бойових зіткнень збільшувалася до 11. Окупанти концентрують зусилля у напрямку Красногорівки, де три їх атаки відбито, а чотири станом на вечір ще тривали. Біля Георгіївки та Парасковіївки активність ворога успіху не досягла.

На Придніпровському напрямку російський агресор тричі атакував наші підрозділи на лівому березі Дніпра. Успіху не мав.

Фото Генштаба ЗСУ

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Нагадаємо, що секретар РНБО України Олександр Литвиненко в інтерв'ю The Times заявив, що росія може застосувати ядерну зброю в Україні, якщо «опиниться на межі катастрофічної поразки».

Фото Сил оборон півдня

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