Запальна ніч в росії: дрони атакували нафтобазу в Ростові (відео)

У Ростовській області росії, де нещодавно дронами була атакована авіабаза в Морозовську, в ніч на 18 червня «прилетіло» по нафтобазі.

ВІДЕО ДНЯ

Місцевий губернатор Василь Голубєв заявляв, що в Азові «внаслідок атаки БПЛА спалахнули резервуари з нафтопродуктами» і що «за попередніми даними, жертв немає». У мережу виклали чимало відео, які зафіксували як серйозну пожежу, так і момент «прильоту».

Вранці місцева влада повідомляла, що у гасінні пожежі в Азові задіяно 208 осіб, 39 одиниць техніки, а також один пожежний потяг.

РЕКЛАМА

Місцева лабораторія, яка перевіряла стан довкілля, «перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин не встановила».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що 17 червня дрони Головного управління розвідки (ГУР) у ніч на 17 червня атакували військові об'єкти у трьох областях росії — Білгородській, Воронезькій та Липецькій. Однією з цілей атаки був Новоліпецький металургійний комбінат та місцевий тракторний завод, які росія використовує у військових цілях.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

18

Читайте нас у Facebook