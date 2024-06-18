«Тут немає юридичної проблеми»: у США висловилися щодо кредиту Україні в 50 млрд доларів

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський оголосили про нову ініціативу щодо використання коштів, отриманих від арештованих російських активів, для фінансування військових зусиль України. Міністерка фінансів США Джанет Єллен прокоментувала надання Україні позики на близько 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Про це повідомляє видання ABC news.

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«Одразу після брутального вторгнення росії в Україну Сполучені Штати та наші партнери по глобальній коаліції вирішили заморозити, конфіскувати російські суверенні активи в нашій юрисдикції. А це близько 280 мільярдів доларів. І з них переважна більшість, близько 200 мільярдів доларів, знаходяться в бельгійській фінансовій установі, де вони приносять дохід, який не належить росії, і накопичувався в цій установі. І ми домовилися — „Велика сімка“ і наші партнери домовилися використати вартість цього потоку для надання Україні кредиту в розмірі 50 мільярдів доларів, який буде виплачуватися з так званих непередбачених прибутків, що накопичуються в цій фінансовій установі. Ми дійсно спираємося на роботу, яку Європа зробила раніше, щоб переконатися, що потік, близько 3−5 мільярдів доларів на рік, надходив в Україну, але ми просуваємо це вперед, надаючи позику, яка буде повернута з часом».

Щодо занепокоєння з приводу можливих юридичних проблем, пов'язаних з цим, або з приводу російських дій у відповідь, то тут Єллен спокійна.

«Ну, я не бачу в цьому жодного сенсу крадіжки. Російські активи залишаються в цій установі. Вони були конфісковані. Інвестиції, які були у росії, вичерпали себе. Отже, російські кошти знаходяться в готівці, але вони приносять дохід установі, на який росія не має жодних претензій. Отже, тут немає жодної юридичної проблеми. І наші союзники, наші партнери, „Велика сімка“ надасть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів доларів, який з часом буде погашений з цих надходжень. І я б сказала, що лідери G7 вже дали зрозуміти, що вони не розморозять ці активи, поки росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. І ми дійсно перебуваємо в битві воль з путіним. Я думаю, що він вважає, що наша коаліція розвалиться, якщо ми не продовжимо надавати Україні ресурси, необхідні для ведення цієї війни і підтримки економіки. І це спосіб показати, що ми маємо здатність і волю робити це».

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Раніше повідомлялося, що президент росії володимир путін все ж таки може віддати наказ про застосування тактичної ядерної зброї, якщо армія рф буде розбита в Україні.

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