Результати європейських виборів в Україні сприймаються із задоволенням і занепокоєнням. Задоволення тому, що проросійські партії все ще явно в меншості. Занепокоєння — тому що незрозуміло, що станеться у Франції, де Макрон оголосив про розпуск французького парламенту та нові вибори.

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Вперше Україна спостерігала за європейськими виборами як кандидат на вступ до ЄС — з рішенням Європейської комісії про те, що критерії для початку переговорів про вступ були виконані. За більш мирних обставин це, ймовірно, викликало б підвищений інтерес в країні до результатів виборів, пише n-tv.

Однак зараз на перший план вийшли бойові дії. Дипломатичні зусилля президента України Володимира Зеленського також привертають більше уваги, ніж нова більшість у Європейському парламенті. Водночас інтерес до європейських виборів був неабияким, особливо з огляду на те, що вони розглядалися як визначальні з точки зору української перспективи. Це стосується не лише шансів на вступ до ЄС, але й майбутнього західної підтримки.

«Загалом, українці з самого початку ставилися з підозрою до того, чи дійсно Захід має на увазі свою формулу „стільки, скільки буде потрібно“: західні політики від президента США Джо Байдена до канцлера Німеччини Олафа Шольца неодноразово наголошували на тому, що Україну слід підтримувати „стільки, скільки буде потрібно“. Тривала затримка з американською допомогою ще більше посилила цю недовіру, як і той факт, що рішення про початок переговорів про вступ та ухвалення фінансового пакета на наступні чотири роки були відкладені і на рівні ЄС. Тим більше, що Словаччина стала ще одним європейським урядом поряд з Угорщиною, який погрожує блокувати рішення на користь України», — зазначає видання.

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Загалом результати виборів виглядають досить позитивно і обнадійливо, підкреслив Олександр Мережко, голова Комітету у закордонних справах Верховної Ради України.

«Очікування, що буде великий тріумф крайніх правих і крайніх лівих сил, пов'язаних з росією, не виправдалися, — сказав він. — Те, що ЄНП, до якої також входять ХДС і ХСС, отримала найбільше голосів, стало ще одним плюсом. З іншого боку, той факт, що AfD отримала більше голосів у Німеччині, ніж деякі наші союзники, такі як Зелені, викликає жаль. Однак, якщо подивитися на загальний склад парламенту, то він є досить проукраїнським і збільшує можливості продовження допомоги Україні».

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Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала ЄС готуватися до можливої війни і вжити заходів для спільного озброєння.

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