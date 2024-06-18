Салат з фетою та ожиною: здивуйте близьких незвичайним поєднанням смаків
Ожина — ягода казкова. Вона гарна та смачна. А ще дуже корисна. Щоправда, не завжди настільки солодка, як хотілося б. У такому випадку з неї можна приготувати салат або десерт. Але змішувати у салаті все поспіль було б неправильно. Щоб досягти результату, необхідно добре орієнтуватися у смакових композиціях. Є дуже вдалі, перевірені кулінарами. Ці поєднання варто взяти до уваги. Рецептом салату з фети та ожини поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати дуже смачні оладки.
— Це смачний салат, — каже Елла Іванова. — У ньому досить незвичне поєднання компонентів. Та й візуально цей салат цікавий.
Салат з ожини та фети
200 г сиру фета
200 г ожини
Для заправки
Бальзамік
2 столові ложки олії
Сіль
Зелень
Приготуємо заправку, змішавши бальзамік з олією та подрібненою зеленню. Дуже добре підійде у цьому випадку мікрогрін.
Занурити у заправку кубики фети. Викласти на блюдо з ягодами. Помістити перед подачею в холодильник. Ягоди та фета просочаться заправкою — і будуть ще смачнішими.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася рецептом чудового абрикосового сорбету.
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Фото з альбому Елли Іванової36
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