Салат з фетою та ожиною: здивуйте близьких незвичайним поєднанням смаків

Ожина — ягода казкова. Вона гарна та смачна. А ще дуже корисна. Щоправда, не завжди настільки солодка, як хотілося б. У такому випадку з неї можна приготувати салат або десерт. Але змішувати у салаті все поспіль було б неправильно. Щоб досягти результату, необхідно добре орієнтуватися у смакових композиціях. Є дуже вдалі, перевірені кулінарами. Ці поєднання варто взяти до уваги. Рецептом салату з фети та ожини поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати дуже смачні оладки.

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— Це смачний салат, — каже Елла Іванова. — У ньому досить незвичне поєднання компонентів. Та й візуально цей салат цікавий.

Салат з ожини та фети 200 г сиру фета 200 г ожини РЕКЛАМА Для заправки Бальзамік РЕКЛАМА 2 столові ложки олії Сіль Зелень РЕКЛАМА Приготуємо заправку, змішавши бальзамік з олією та подрібненою зеленню. Дуже добре підійде у цьому випадку мікрогрін. Занурити у заправку кубики фети. Викласти на блюдо з ягодами. Помістити перед подачею в холодильник. Ягоди та фета просочаться заправкою — і будуть ще смачнішими. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася рецептом чудового абрикосового сорбету.

Фото з альбому Елли Іванової

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