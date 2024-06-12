Дуже смачні оладки: секрети від відомої кулінарки
Хто ж не любить оладки! А готуються вони простіше простого. Важливо заздалегідь подбати, щоб були в наявності всі інгредієнти.
Такі оладки можна подавати до кави чи чаю. Доповнити оладки за бажання можна сметаною або улюбленим ягідним варенням — наприклад, вишневим або полуничним. Адже зараз сезон червневих ягід. Також можна подавати оладки з медом.
Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Приготуємо смачні оладки, — каже Елла Іванова. — Є кілька секретів їхнього приготування. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Йогурт підігріваю дуже добре. Смажу під кришкою на невеликому вогні. Усі ці нюанси мають значення.
Пишні оладки
- 250 г йогурту чи кефіру
- 1 яйце
- 1 столова ложка цукру
- 2 г солі
- Пів чайної ложки соди
- 200−230 г борошна
Яйце збити з сіллю і цукром, додати просіяне борошно, замісити тісто, додати соду, перемішати. Гасити соду не потрібно. Залишити тісто на 20 хвилин. Більше не перемішувати. Смажити під кришкою на маленькому вогні.
Подавайте красиво, як у ресторані.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт легкого літнього десерту клафуті. Також візьміть на замітку рецепт ягідних кексів, які готуються лише за кілька хвилин.
Фото з альбому Елли Іванової35
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