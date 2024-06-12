Дуже смачні оладки: секрети від відомої кулінарки

Хто ж не любить оладки! А готуються вони простіше простого. Важливо заздалегідь подбати, щоб були в наявності всі інгредієнти.

Такі оладки можна подавати до кави чи чаю. Доповнити оладки за бажання можна сметаною або улюбленим ягідним варенням — наприклад, вишневим або полуничним. Адже зараз сезон червневих ягід. Також можна подавати оладки з медом.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачні оладки, — каже Елла Іванова. — Є кілька секретів їхнього приготування. Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Йогурт підігріваю дуже добре. Смажу під кришкою на невеликому вогні. Усі ці нюанси мають значення.

Пишні оладки РЕКЛАМА 250 г йогурту чи кефіру

1 яйце

1 столова ложка цукру

2 г солі

Пів чайної ложки соди

200−230 г борошна

Яйце збити з сіллю і цукром, додати просіяне борошно, замісити тісто, додати соду, перемішати. Гасити соду не потрібно. Залишити тісто на 20 хвилин. Більше не перемішувати. Смажити під кришкою на маленькому вогні.

Подавайте красиво, як у ресторані.

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І смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт легкого літнього десерту клафуті. Також візьміть на замітку рецепт ягідних кексів, які готуються лише за кілька хвилин.

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Фото з альбому Елли Іванової

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