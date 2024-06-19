Відплата буде неминучою: ГУР ідентифікувало убивць чотирьох українських військовополонених

Від початку вторгнення в Україну російські війська поводяться як зграя хижих звірів, здійснюючи вбивства, ґвалтування й розстріли. Але розплата за скоєні злочини росіянам обов'язково буде, адже кожний випадок наруги над безвинними людьми не залишиться без справедливої помсти.

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В Головному управлінні розвідки назвали імена чотирьох військових рф, які вбили беззбройних українців.

Ці нелюди у другій половині травня 2024 року поблизу Роботиного на Запоріжжі розстріляли українських військовополонених.



На відео видно, як четверо українських військових з піднятими руками без зброї здаються у полон, а росіяни змушують їх лягти долілиць та впритул розстрілюють.

Фахівці ГУР встановили причетних до воєнного злочину ― це російські загарбники, що входили до складу штурмової групи 70-го мотострілецького полку (в/ч 71718) 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї армії південного округу зс рф. Військова частина розташована у місті Шалі (чечня, росія).

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На момент страти українських військовополонених під Роботиним 70 мотострілецьким полком зс рф командував підполковник абаєв юрій маірбєковіч (рос. Абаев Юрий Маирбекович), 10.12.1990 р.н., позивний «буйвол», повідомили в ГУР.



«До воєнного злочину також причетні військовослужбовці 70-го мотострілецького полку російської окупаційної армії:



- капітан наґорний дмітрій олєґовіч (рос. Нагорный Дмитрий Олегович), 21.11.1995 р.н. ― командир 2-го батальйону;

- старший лейтенант абуталімов темірлан умаровіч (рос. Абуталимов Темирлан Умарович), 02.05.1997 р.н. ― командир 1-ї штурмової роти;

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- лейтенант бєков заур сєрґєєвіч (рос. Беков Заур Сергеевич), 16.07.1997 р.н. ― командир 3-ї штурмової роти;

- старший лейтенант імаґазалієв юсуп пайзулаєвіч (рос. Імагазалиев Юсуп Пайзулаевич), 18.07.1999 р.н. ― командир 6-ї штурмової роти", — зазначили в ГУР.

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Українські розвідники додали, що вказані російські воєнні злочинці також можуть бути причетні до вбивства ще кількох українських військовополонених пізніше у травні 2024 року. Про це, зокрема, свідчать отримані радіоперехоплення розмови окупантів з 70-го полку зс рф, під час якої один з російських командирів штурмової роти віддає наказ своїм підлеглим розстріляти українських військових.



Як повідомляли «ФАКТИ», нещодавно стало відомо, що російські командири, які воюють на Донеччині, наказали своїм підлеглим не брати у полон українських військовослужбовців, а вбивати їх на місці, що ті й зробити, відрізавши голови бійцям.

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