Німеччина обіграла угорців і практично забезпечила собі вихід з групи: відеоогляд матчу Євро-2024

У середу, 19 червня, господарі чемпіонату Європи з футболу німці, які розгромили на старті турніру шотландців (5:1), провели у Штутгарті другий матч у групі.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. Група А. 2-й тур

Німеччина — Угорщина — 2:0

Голи: Мусіала (22), Гюндоган (67).

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Бундестім вп'яте розпочав виступи на чемпіонаті Європи з двох перемог поспіль (раніше німцям таке вдавалося у 1972, 1980, 1996 та 2012 роках). Гарна ознака. Раніше після такого старту німці зрештою тричі ставали чемпіонами Старого Світу (щоразу, окрім Євро в Україні та Польщі). Втім, це лише початок, хоча вихід із групи підопічні Юліана Нагельсманна практично собі забезпечили.

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Становище команд: 1. Німеччина — 6 очок (2 матчі); 2. Швейцарія — 3 (1); 3. Угорщина — 0 (2); 4. Шотландія — 0 (1).

Ще в одному поєдинку в квартеті цього ж дня (о 22:00) у Кельні битимуться Шотландія та Швейцарія.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України сенсаційно програла на чемпіонаті Європи з великим рахунком Румунії.

Фото ANK

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