Підгортайте, але не мульчуйте: що важливо знати при вирощуванні капусти на городі

Капусту, яку дачники вирощують на ділянках, досвідчені городники не радять мульчувати — адже в мульчі можуть оселитися шкідники, зокрема слимаки, яких потім доведеться проганяти за допомогою «гримучої суміші».

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Як стверджують автори каналу «Моя дача. Сад и огород», ця культура любить підгортання. Його слід проводити, як тільки капуста сформує розетку листя, щоб утворювалися додаткові коріння.

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Щоб уберегти капусту від шкідників, земля на грядках повинна бути чистою, без бур'янів. Около капусти по поверхні грядки можна розсипати деревний попіл, тютюновий пил, гірчичну макуху або подрібнену яєчну скорлупу, щоб шкідники не могли проникнути до ніжного листя. Ці добавки будуть не тільки відлякувати шкідників, але і послужать чудовим підживленням для рослин.

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Щоб захистити капусту від гусіні та метеликів, можна закрити грядки спеціальною сіткою. Також корисно обприскувати капусту валеріаною — її запах приховує від метеликів аромат капустяного листя.

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Про те, чим слід підживити капусту у серпні, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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