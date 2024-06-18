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Вони не люблять сіль: «гримуча суміш», яка назавжди прожене слимаків з городу

17:50 18 червня 2024
Слимак

Городники, які на своїх ділянках змушені боротися з равликами та слимаками, застосовують різні «народні» методі, наприклад гірчицю чи холодну воду.

Як пише канал «Дача. Сад та город UA», захистити від слимаків капусту може допомогти не лише гірчиця, але й сіль, пшоно, яєчна шкаралупу, свіжа тирса.

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Також для боротьби зі шкідниками можна використовувати суміш із 0,5 відра золи, 1 пакета гірчиці, 2 пакетів червоного перцю та 1 ст.л. солі. Сумішшю потрібно посипати самі качани та землю навколо них, а потім розпушувати землю, щоб знищити шкідників, які залишилися в грунті.

Ще один метод — розсипання навколо стовбура рослини жгучого перця й гірчичного порошку. Робиться два суцільних кола, аби шкідник не міг підібратися до рослини.

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Фото Pixabay

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