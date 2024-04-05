Через добу — як не було: найефективніший засіб проти гусениць на капусті

Досвідчені садівники, які раніше розповіли, як правильно використовувати гірчичний порошок проти шкідників, поділилися способом приготування ефективного засобу від гусениць на капусті, пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город».

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Приготування:

1. У емальоване відро влити окріп, додати 0,5 літра золи і добре перемішати. Відро накрити та прибрати на добу.

2. За добу додати 100 г господарського натертого мила.

3. Знову накрити та прибрати ще на 1 добу. Після якої, добре перемішати.

4. Далі розчин процідити і пролити їм качани з капустою. Поливати слід поверх капусти, рясно.

5. Таку обробку можна проводити двічі за сезон. Вже за добу гусениць на капусті не буде.

Раніше «ФАКТИ» писали, як врятувати капусту від блішок, попелиці та слимаків. Щоб не допустити сильного ураження шкідниками, коли допомогти зможе вже лише хімія, краще робити систематичні профілактичні обробки.

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