«Українці повинні залишити країну та йти воювати»: що сказав міністр у Німеччині

Міністр внутрішніх справ землі Тюрингії Георг Майєр закликав придатних до військової служби українців залишити Німеччину і воювати у себе на батьківщині. Нагадаємо, що число чоловіків серед українських біженців у Німеччині зросло втричі.

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«Як на мене, ці люди мають моральний обов'язок захищати свою батьківщину, — сказав посадовець в інтерв'ю Der Spiegel. — Якщо ми постачаємо зброю в Україну, а люди, які можуть її використовувати, живуть в нашій країні, це нелогічно».

З іншого боку, Майєр не вважає, що українці в Німеччині повинні бути позбавлені допомоги або інших соціальних виплат.

«Відповідальність України — забезпечити, щоб її люди були готові до військової служби», — додав він.

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Георг Майєр, який також є головним кандидатом від СДПН на майбутніх земельних виборах, закликає до більш суворого контролю за соціальними виплатами, «наприклад, через те, що біженці подають заяви на отримання соціальних виплат, але навіть не живуть тут». Водночас необхідно зменшити бюрократію, щоб більше українців могли швидше отримати роботу в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що біженці з України мали наповнити ринок праці Німеччини, але це не вдалося.

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