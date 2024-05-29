До 100 кВт — тариф колишній: джерела у Кабміні повідомили, як зміниться вартість електрики з 1 червня

З 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%. Рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня. Про це РБК-Україна повідомили джерела в уряді та на ринку.

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«З 1 червня при споживанні до 100 кВт тариф планується залишити колишнім — 2,64 грн/кВт-година, на все, що більше буде новий тариф — 4,8 грн/кВт-година», — сказало джерело.

Він додав, що проєкт рішення вже є, і його планують затвердити завтра на засіданні Кабміну.

Таким чином, при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень.

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Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі — 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі — 792 гривень).

Під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. У тому числі підвищення тарифу до 3,96 грн/кВт-год.

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Зазначимо, що під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води.

Як писали «ФАКТИ», «Київводоканал» з червня збільшує тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів.

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