У Словаччині запровадили нову систему субсидій для біженців: що важливо знати українцям

В Словаччині, де біженці з України мають змогу, зокрема, отримати національні водійські права, влада вводить нову систему державних субсидій на житло для осіб зі статусом тимчасового захисту

ВІДЕО ДНЯ

Так, в Агенції ООН у справах біженців у Словаччині зазначають, що Національна рада Словацької Республіки затвердила нову систему субсидій на житло для осіб зі статусом тимчасового захисту, яка почне діяти з 1 липня 2024 року.



Так, власники квартир, будинків та центрів колективного розміщення збережуть право на отримання субсидій за новою системою, за винятком комерційних власників житла (таких як готелі, хостели тощо). Субсидія надаватиметься Міністерством внутрішніх справ Словацької Республіки власникам житла, які надають безкоштовно житло особам зі статусом тимчасового захисту:

Протягом перших 120 днів з моменту отримання вперше статусу тимчасового захисту в Словаччині;

Довше, ніж 120 днів, тільки якщо особа зі статусом тимчасового захисту вважається вразливою особою.

Читайте також: У Польщі продовжили тимчасовий захист для українських біженців, але змінили правила виплат

Згідно з новою системою, вразлива особа — це:

РЕКЛАМА

член домогосподарства, який отримує допомогу в матеріальній нужді («pomoc v hmotnej núdzi») від управління праці, соціальних справ та сім'ї («Úrad práce»),

особа з важкою формою інвалідності, яка отримує допомогу по інвалідності («dotácia na podporu humanitárnej pomoci osobe so závažným zdravotným postihnutím») від управління праці, соціальних справ та сім'ї,

особа, якій виповнилося 65 років або більше,

один з батьків або особа, яка за рішенням суду здійснює догляд за дитиною віком до 5 років,

їхня дитина віком до 5 років.

Раніше перегляд умов для біженців з України анонсували в Ірландії.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

29

Читайте нас у Facebook