З сьогоднішнього дня українці за кордоном можуть отримати посвідчення водія ще у восьми країнах
Кількість країн, куди будуть здійснювати доставку водійских посвідчень з України збільшується. Відсьогодні стартує доставка водійського в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.
«У частині формування державної політики МВС України дотримується визначених пріоритетів, зокрема щодо покращення якості, прозорості й доступності адміністративних послуг», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
Уже зараз українці можуть обмінювати посвідчення водія з доставкою у 12 країн світу.
Для замовлення послуги необхідно:
▪️Увійти в Кабінет водія.
▪️Вказати причину обміну посвідчення.
▪️Обрати міжнародну доставку.
▪️Ввести адресу отримання.
▪️Сплатити за послугу.
У відомстві зазначили, що заявку обробляє сервісний центр МВС. Потім готовий документ ДП «ІНФОТЕХ» передає «Укрпошті», а поштовий оператор відправляє водійське за кордон.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні запустили можливість доставки водійського посвідчення до будь-якої адреси за кордон.52