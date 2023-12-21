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Суспільство та люди

З сьогоднішнього дня українці за кордоном можуть отримати посвідчення водія ще у восьми країнах

16:16 21 грудня 2023
Водійські права

Кількість країн, куди будуть здійснювати доставку водійских посвідчень з України збільшується. Відсьогодні стартує доставка водійського в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

«У частині формування державної політики МВС України дотримується визначених пріоритетів, зокрема щодо покращення якості, прозорості й доступності адміністративних послуг», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Уже зараз українці можуть обмінювати посвідчення водія з доставкою у 12 країн світу.

Для замовлення послуги необхідно:

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▪️Увійти в Кабінет водія.
▪️Вказати причину обміну посвідчення.
▪️Обрати міжнародну доставку.
▪️Ввести адресу отримання.
▪️Сплатити за послугу.

У відомстві зазначили, що заявку обробляє сервісний центр МВС. Потім готовий документ ДП «ІНФОТЕХ» передає «Укрпошті», а поштовий оператор відправляє водійське за кордон.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні запустили можливість доставки водійського посвідчення до будь-якої адреси за кордон.

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