З сьогоднішнього дня українці за кордоном можуть отримати посвідчення водія ще у восьми країнах

Кількість країн, куди будуть здійснювати доставку водійских посвідчень з України збільшується. Відсьогодні стартує доставка водійського в Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію та Естонію. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

РЕКЛАМА

«У частині формування державної політики МВС України дотримується визначених пріоритетів, зокрема щодо покращення якості, прозорості й доступності адміністративних послуг», — зазначив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Уже зараз українці можуть обмінювати посвідчення водія з доставкою у 12 країн світу.

Для замовлення послуги необхідно:

РЕКЛАМА

▪️Увійти в Кабінет водія.

▪️Вказати причину обміну посвідчення.

▪️Обрати міжнародну доставку.

▪️Ввести адресу отримання.

▪️Сплатити за послугу.

У відомстві зазначили, що заявку обробляє сервісний центр МВС. Потім готовий документ ДП «ІНФОТЕХ» передає «Укрпошті», а поштовий оператор відправляє водійське за кордон.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні запустили можливість доставки водійського посвідчення до будь-якої адреси за кордон.

РЕКЛАМА

52

Читайте нас у Facebook та Instagram