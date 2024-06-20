Салат «Цезар» з креветками: ідеальна страва до святкового столу
Це швидкий літній варіант класичного салату «Цезар». В ньому обсмажені креветки, хрусткий салат ромен, домашні сухарики та пікантна заправка. Обсмажування креветок для цього салату займає всього чотири хвилини, що робить його ідеальною стравою і для святкової, і для буденної вечері, пише foodandwine.com.
Інгредієнти:
1 буханець хліба у сільському стилі, нарізаний кубиками
¾ склянки плюс 2 столові ложки оливкової олії
4 столові ложки лимонного соку
2 зубчики часнику, подрібнені
½ склянки пармезану, натертого на тертці
1 чайна ложка анчоусної пасти
2 чайні ложки діжонської гірчиці
1 чайна ложка солі
½ чайної ложки меленого чорного перцю
450 грамів середніх креветок, очищених від панцира
1 качан салату ромен, розрізаний вздовж на четвертинки та нарізаний поперек на смужки
2 склянки помідорів чері, розрізаних навпіл
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Кубики хліба з 1 столовою ложкою олії викладіть на велике деко. Випікайте до хрусткої скоринки близько 15 хвилин. Дайте охолонути. Тим часом змішайте лимонний сік, часник, пармезан, анчоусову пасту, гірчицю, ½ чайної ложки солі та ¼ чайної ложки перцю в блендері до однорідної маси. Не вимикаючи блендер, повільно додайте ¾ склянки олії.
На деко чи сковороду кинути креветки, додати 1 столову ложку олії, ½ чайної ложки солі та ¼ чайної ложки перцю. Смажити креветки, перевернувши один раз, до повної готовності, близько 4 хвилини.
У великій мисці змішати салат, помідори, сухарики та креветки. Додати заправку й перемішати.
Раніше співачка Анна Конда поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом ще одного літнього салату — з полуницею та шпинатом.
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