40.47 / 41.05 43.51 / 44.29
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат з полуницею та шпинатом: вишукано та корисно

22:25 17 червня 2024
Салат з полуницею та шпинатом

Сезон полуниці скоро мине. Отож варто насолодитися її смаком по повній. Саме смаком сезонної ягоди, бо він особливий, як і аромат.

Салат з полуницею та шпинатом (на 2 порції)

  • Груша -1 шт.
  • Шпинат 50 г
  • Полуниця ~ 12 шт.
  • Сир фета — 150 г
  • Оливкова олія та сік лимону для заправки

Промиваємо і висушуємо шпинат. Викладаємо його на тарілочку, додаємо до нього шматочки груші, можна перемішати.

Полуницю розрізаємо на четвертинки й додаємо до шпинату і груші. І на завершення кладемо зверху шматочки сиру фета. Все збризкуємо соком лимона та оливковою олією. Смачного!

РЕКЛАМА
Анна Конда: «Цей салат вишуканий та незвичайний»

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт супер-млинці з соковитою м’ясною начинкою від блогерки Alina FooDee. А Євген Клопоненко порадив рецепт смачних вареників з черешнею.

РЕКЛАМА

24

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Дівам — важлива інформація, Козорогам — вдалі переговори, а Тельцям — перспективна пропозиція: що обіцяють зорі на 17 червня

Зодіакальне коло

Поціловані Фортуною: які три знаки Зодіаку в червні вийдуть з полоси невдач і надолужать все втрачене раніше

оладки

Дуже смачні оладки: секрети від відомої кулінарки

ВТФ

БЕБ безпідставно заблокував роботу одного з найбільших платників податків Західної України — заява ВТФ

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту