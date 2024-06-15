Салат з полуницею та шпинатом: вишукано та корисно

Сезон полуниці скоро мине. Отож варто насолодитися її смаком по повній. Саме смаком сезонної ягоди, бо він особливий, як і аромат.

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Салат з полуницею та шпинатом (на 2 порції) Груша -1 шт.

Шпинат 50 г

Полуниця ~ 12 шт.

Сир фета — 150 г

Оливкова олія та сік лимону для заправки

Промиваємо і висушуємо шпинат. Викладаємо його на тарілочку, додаємо до нього шматочки груші, можна перемішати.

Полуницю розрізаємо на четвертинки й додаємо до шпинату і груші. І на завершення кладемо зверху шматочки сиру фета. Все збризкуємо соком лимона та оливковою олією. Смачного!

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