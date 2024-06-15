Салат з полуницею та шпинатом: вишукано та корисно
Сезон полуниці скоро мине. Отож варто насолодитися її смаком по повній. Саме смаком сезонної ягоди, бо він особливий, як і аромат.
Салат з полуницею та шпинатом (на 2 порції)
- Груша -1 шт.
- Шпинат 50 г
- Полуниця ~ 12 шт.
- Сир фета — 150 г
- Оливкова олія та сік лимону для заправки
Промиваємо і висушуємо шпинат. Викладаємо його на тарілочку, додаємо до нього шматочки груші, можна перемішати.
Полуницю розрізаємо на четвертинки й додаємо до шпинату і груші. І на завершення кладемо зверху шматочки сиру фета. Все збризкуємо соком лимона та оливковою олією. Смачного!
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