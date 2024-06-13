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Кожна вилазка на природу має бути з цим салатом: приготуйте — це дуже смачно

20:17 14 червня 2024
Салат з баклажанами, перцем та грибами

Якщо збираєтесь відпочити за містом і думаєте, що б такого приготувати на компанію, то це чудовий варіант. Забирає мало часу, овочі доступні на ринку, а результат приємно вразить, ділиться кулінарка Галина Фандуль. Нагадаємо ще один рецепт страви для пікніку — баклажани в кисло-солодкому соусі.

Інгредієнти:

  • 1 великий баклажан
  • 1 червоний перець великий
  • 300 г шампіньйонів
  • 3−5 зубців часничку
  • Сік лимону 1 ч. л.
  • Соєвий соус 1 ст. л.
  • Жменю кропу
  • Сіль за смаком

Приготування:

1 великий баклажан порізати кубиком 2 *2 см товщиною, посолити і залишити на 30 хв, щоб стекла рідина, рідину злити. 1 великий червоний перець помити. Порізати крупним кубиком, обсмажити до готовності, викласти на паперові рушнички. Тоді обсмажити порізаний баклажан, також викласти на паперові рушнички. Шампіньйони помити, порізати крупними шматками, трішки посолити і обсмажити до випарування всієї рідини, викласти на паперові рушнички

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Заправка: олію, соєвий соус, сік лимону, зелень та вичавлений часник перемішати.

Всі обсмажені овочі змішати разом з заправкою. Смачно і гарячим, і у вигляді холодної закуски.

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Нагадаємо рецепт баклажанів під сирним соусом.

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