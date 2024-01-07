Салат «Цезар»: як його готують Тетяна Литвинова та Наталія Калніна
Салат «Цезар» — один з найбільш популярних у світі. Його полюбляють як шанувальники «Чорної перлини» Людмили Борщ, так і «Прекрасної Марії» Тетяни Литвинової.
Цікаво, що всупереч поширеній думці, салат названо не на честь великого римського правителя та полководця, а на честь американського кухаря з італійським корінням Цезаря Кардіні.
В роки «сухого» закону він відкрив у Мексиці на кордоні з США ресторан Caesar’s, який був дуже популярним у жителів обох країн, оскільки міг продавати алкоголь. За легендою, через популярність у ресторані часто закінчувалась їжа, і для таких випадків Кардіні закупляв у місцевих магазинах все, що міг знайти: салат романо, сир пармезан, лимони, кубики хліба, оливкову олію, яйця та вустерширський соус. А в «пікові» дні доручав своїм кухарям змішувати все це та подавати на стіл.
З того часу салат «Цезар» став невід’ємною частиною вишуканих ресторанів по всьому світу, і його існує дуже багато варіантів. Готують його і такі відомі кулінарки, як Тетяна Литвинова та Наталі Калніна.
Про свої «секретики» приготування «Цезаря» вони розповіли на відео.
За рецептом Наталі Калніної, для салату знадобиться:
салат — 200 г
сир пармезан — 40−60 г
Для соусу:
яйце — 1шт
гірчиця російська — 1 ч.л.
сік лимона — 1ст.л.
соус вустерський — 1ч.л.
олія — 3ст.л.
сіль — 1/3ч.л.
цукор — ¼ч.л.
Для сухариків:
батон — 100г
олія — 3 — 4ст.л.
часник — 2−3 зуб.
За рецептом Тетяни Литвинової, для салату «Цезар» потрібні такі інгредієнти:
Салат Ромен — 200 г
Куряча грудка — 200 г
Помідори Черрі — 100 г
Анчоуси — 40 г
Яйця перепілки — 5 шт.
Пармезан — 20 г
Сухарики — 30 г
Соус:
Анчоуси — 5 г
Часник — 1 зубчик
Оливкова олія — 80 г
Пармезан — 20 г
Гірчиця — 1ч.л.
Вустерський соус — 10 г
Яйця — 1 шт.
Нагадаємо, нещодавно Тетяна Литвинова запропонувала рецепт скумбрії під апельсиновим соусом, який сподобається господиням за неперевершений смак та простоту приготування. А Наталя Калніна поділилася рецептом дуже смачного тортика, який можна приготувати за лічені хвилини.64