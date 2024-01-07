Салат «Цезар»: як його готують Тетяна Литвинова та Наталія Калніна

Салат «Цезар» — один з найбільш популярних у світі. Його полюбляють як шанувальники «Чорної перлини» Людмили Борщ, так і «Прекрасної Марії» Тетяни Литвинової.

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Цікаво, що всупереч поширеній думці, салат названо не на честь великого римського правителя та полководця, а на честь американського кухаря з італійським корінням Цезаря Кардіні.

В роки «сухого» закону він відкрив у Мексиці на кордоні з США ресторан Caesar’s, який був дуже популярним у жителів обох країн, оскільки міг продавати алкоголь. За легендою, через популярність у ресторані часто закінчувалась їжа, і для таких випадків Кардіні закупляв у місцевих магазинах все, що міг знайти: салат романо, сир пармезан, лимони, кубики хліба, оливкову олію, яйця та вустерширський соус. А в «пікові» дні доручав своїм кухарям змішувати все це та подавати на стіл.

З того часу салат «Цезар» став невід’ємною частиною вишуканих ресторанів по всьому світу, і його існує дуже багато варіантів. Готують його і такі відомі кулінарки, як Тетяна Литвинова та Наталі Калніна.

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Про свої «секретики» приготування «Цезаря» вони розповіли на відео.

За рецептом Наталі Калніної, для салату знадобиться:

салат — 200 г

сир пармезан — 40−60 г

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Для соусу:

яйце — 1шт

гірчиця російська — 1 ч.л.

сік лимона — 1ст.л.

соус вустерський — 1ч.л.

олія — 3ст.л.

сіль — 1/3ч.л.

цукор — ¼ч.л.

Для сухариків:

батон — 100г

олія — 3 — 4ст.л.

часник — 2−3 зуб.

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За рецептом Тетяни Литвинової, для салату «Цезар» потрібні такі інгредієнти:

Салат Ромен — 200 г

Куряча грудка — 200 г

Помідори Черрі — 100 г

Анчоуси — 40 г

Яйця перепілки — 5 шт.

Пармезан — 20 г

Сухарики — 30 г

Соус:

Анчоуси — 5 г

Часник — 1 зубчик

Оливкова олія — 80 г

Пармезан — 20 г

Гірчиця — 1ч.л.

Вустерський соус — 10 г

Яйця — 1 шт.

Нагадаємо, нещодавно Тетяна Литвинова запропонувала рецепт скумбрії під апельсиновим соусом, який сподобається господиням за неперевершений смак та простоту приготування. А Наталя Калніна поділилася рецептом дуже смачного тортика, який можна приготувати за лічені хвилини.

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