Словенці на 90+5-й хвилині втратили перемогу над Сербією у балканському дербі: відеоогляд матчу Євро-2024

У четвер, 20 червня, поєдинком у Мюнхені на чемпіонаті Європи з футболу стартувала програма 2-го туру у групі С.

Євро-2024. Група С. 2-й тур

ВІДЕО ДНЯ

Словенія — Сербія — 1:1

Голи: Карнічнік (69) — Йовіч (90+5).

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До принципового протистояння збірних ексюгославських республік словенці підійшли, маючи в активі нічию з міцною Данією (1:1). А ось серби, які програли одному з головних фаворитів Євро-2024 Англії (0:1), виходили на поле без очок і без голів. Тож позитивний результат обом командам потрібен був, як ковток свіжого повітря (з урахуванням того, що у Словенії в останньому турі протистояння з Англією).

У дуелі з приблизно рівними шансами на успіх Фортуна, здавалося, посміхнувся словенцям, коли 69-й хвилині м'яч у ворота команди Драгана Стойковича забив захисник «Цельє» Карнічнік — 1:0.

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Та все ж збірна Сербії, фанати якої вивісили в секторі прапор московського цска, билася до останнього, і на останніх секундах компенсованого часу форвард «Мілана» Йовіч точним ударом головою врятував свою команду від поразки — 1:1.

Ще в одному матчі у квартеті С цього ж дня у Франкфурті зіграють Данія та Англія.

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Становище команд: 1. Англія — 3 очки (1 матч); 2. Словенія — 2 (2); 3. Данія — 1 (1); 4. Сербія — 1 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію зустрічі Євро-2024 Словаччина — Україна .

Фото ЕРА

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